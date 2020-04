VIDEO/ Unui bărbat din Soroca i s-ar fi cerut să achite testul la COVID-19, pentru că nu dispune de poliță medicală

La 1 aprilie, soții Păun au fost transportați de urgență la Spitalul raional din Soroca prezentând simptome de infectare cu noul Covid-19. După ce au fost verificați de către medicii din spital, lui Grigori Păun i s-ar fi comunicat că trebuie să achite testul pentru coronavirus, dar și toate serviciile medicale, pentru că nu deține poliță de asigurare medicală.

Comunicându-le medicilor că nu dispune de surse financiare, bărbatului i s-ar fi spus că nu va fi testat și va fi externat. După ce Grigori a relatat despre cele întâmplate într-un filmuleț video pe Facebook, soții au fost testați. Testul soției sale a fost pozitiv și a fost internată în spital, bărbatul însă a fost trimis acasă sub supravegherea medicului de familie, testul lui fiind negativ.

Grigori Păun, bărbatul de 39 de ani, locuitor al orașului Soroca, a povestit pentru Ziarul de Gardă că totul a început la 31 martie. Atât el cât și soția prezentau simptome de infecatre cu Covid-19. Femeia avea febră de 38,5, iar el – 37,5. Soții au chemat ambulanța. Medicii le-au prescris pastile și le-au recomandat să cheme ambulanța în ziua următoare dacă starea lor nu se va îmbunătăți, relatează bărbatul.

„A doua zi, de dimineață, schimbări nu au fost observate, la soție tot se menținea febra de 38. La mine, la fel, era 37,5. Am apelat 112, le-am dat explicațiile. A venit ambulanța. Am fost transportați la Spitalul raional Soroca, la secția de boli contagioase. Acolo am fost preluați de medicii care erau în tură”, spune Grigori.

La spital, mărturisește bărbatul, au fost întrebați dacă dispun de polița medicală. Soția lui Grigore, activează într-un magazin și dispune de asigurare medicală, bărbatul însă este șomer și nu este asigurat.

„La care doamna m-a întrebat: „Dvs sunteți la curent că o să fiți nevoit să achitați?”. După care ea a concretizat că va trebui să achit testul și aflarea în staționar, pentru că nu am poliță medicală. La care am întrebat-o: „În caz că nu dispun de surse financiare, atunci cum se va proceda?”. Unde dumneaei mi-a spus că în cazul dat: „Noi te externăm și pleci acasă, fără a fi testat”. Eu i-am spus, că din câte știu, testul trebuie să fie gratis. După asta ne-au plasat în salon”, povestește acesta.

A urmat un filmuleț video pe Facebook în care Grigore a relatat despre acest incident. „Desigur că doamnele au auzit momentul dat. Ulterior, o altă doamnă a intrat în salon și acolo în live se vede când ea a intrat și a spus: „Că nu ți-a spus nimeni că o să fii externat”. După care ne-a spus că ei au sunat, au clarificat momentul și că indiferent de toate o să fiți testați”, spune bărbatul.

Au rămas în salon, li s-au prelevat probele la Covid-19 de două ori și li s-au administrat pastile. Rezultatele testelor însă, spune bărbatul, le-au primit la distanță de patru zile. „Primele probe ne-au fost luate pe data de 1 aprilie, repetat ni s-au luat pe data de 2 aprilie și rezultatele le-am primit pe data de 4 aprilie”, relatează bărbatul.

Grigore povestește că nu a văzut rezultatele testelor, dar li s-a comunicat că soția sa, în vârstă de 33 de ani, a fost testată pozitiv, iar testul bărbatului ar fi fost negativ.

„Noi și la domiciliu am fost în contact direct cu soția. Și la staționar am stat în același salon. Ne-am folosit de aceeași cană, farfurie, lingură. Eu nu sunt specialist în medicină, dar nu știu în ce să cred, deoarece au am fost în contact permanent, după toată logica ar fi trebuit să fiu și eu infectat, dar testul a arătat negativ, eu nu știu”, se arată nedumerit bărbatul.

Soția bărbatului a fost internată în spital și plasată în același salon cu Veronica Suveica, femeia care s-a plâns duminică, 5 aprilie, într-un live pe pagina acesteia de socializare pe condițiile din spitalul în care sunt internate persoanele infectate.

„A avut aceleași probleme. Când i s-au administrat pastilele, soția s-a simțit foarte rău. A avut vomă, dureri de burtă ș.a. Astăzi, în sfârșit, a reacționat administrația spitalului. Au fost transferate în secția de chirurgie, unde condițiile sunt mult mai bune. Măcar are unde își face igiena elementară. Starea ei este satisfăcătoare, dar oricum are reacții de la aceste medicamente. Dar medicul care le-a investigat astăzi, le-a spus că asta este o reacție normală la acest medicament”, povestește acesta.

Grigore însă a fost trimis acasă sub supravegherea medicului de familie. Totodată, i s-ar fi spus să se izoleze la domiciliu pentru o perioadă 14 zile și să-și măsoare febra cât mai des. Acesta relatează că în continuare prezintă febră și tuse.

„Eu stând acasă, îmi măsor febră din oră în oră, ieri am avut febră 37 și am administrat pastile, după care febra scăzut. Astăzi, iarăși am febră 37, dar am contactat cu medicul de familie și am administrat paracetamol. Vedem pe parcurs, poate la mine puțin mai târziu o să se manifeste boala sau nu știu cum o să fie. Până când sunt acasă în izolare, aștept. Vedem ce o să arate zilele următoare”, spune bărbatul.

Contactat de Ziarul de Gardă, vicedirectorul Spitalului Raional din Soroca, Valeriu Bordian, neagă informația. „Pacientului e fără poliță medicală și i s-a spus că dacă nu se confirmă Covid-19, el trebuie să achite serviciile medicale conform legislației. Compania de asigurări asigură cazurile de Covid-19 confirmat, dar cazurile suspecte nu”, afirmă vicedirectorul spitalului.

Menționăm că potrivit Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină toate persoanele, inclusiv cele neasigurate, care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19 beneficiază de asistenţă medicală gratuită. Cheltuielile pentru serviciile medicale respective sunt acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Totodată, sâmbătă, 4 aprilie, după ședința Centrului Unic de Comandă de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19, prim-ministrul Ion Chicu, a declarat că cetățenii care nu dețin poliță medicală „vor fi nevoiți să achite serviciile medicale conform prețurilor de piață”. De asemenea, a punctat acesta, „cetățenii R. Moldova, indiferent care nu se află în țară sau se află în țară acum, care nu posedă asigurare medicală, nu vor putea beneficia de acel ajutor de șomaj pe care noi l-am instituit pe proiectul de lege votat prin asumare de răspundere. Nu vor putea până ce nu procură polița de asigurare medicală”.