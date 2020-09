VIDEO/ PACE se plânge de abuzuri din partea instanței și CEC pentru că nu i se permite să-și înregistreze propriul candidat la prezidențiale

La Curtea de Apel Chișinău a avut loc joi, 17 septembrie, ședința de judecată unde a fost examinată contestația depusă de Partidul Acasă Construim Europa (PACE) împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) prin care formațiunea nu a fost inclusă în lista partidelor care își pot înainta un candidat pentru alegerile prezidențiale din acest an.

Membrii PACE s-au arătat nemulțumiți de sentința instanței de Apel care a susținut decizia CEC prin care formațiunea nu se include în lista formațiunilor ce poate să-și înainteze propriul candidat la prezidențiale și au declarat că o vor ataca la Curtea Supremă de Justiție.

„Repetat, Curtea de Apel Chișinău nu a examinat în fond cauza. Nu a admis explicații din partea partidului PACE, nici un unei părți din cadrul procesului. În cadrul ședinței de astăzi a fost înaintată și o sesizare privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin.II lit. a) din Codul electoral, însă Curtea de Apel nici nu a trecut la examinarea acestui demers, nici nu a încercat să intre în esență”, a declarat vicepreședintele PACE, Maxim Chișca.

Potrivit liderului PACE, Gheorghe Cavcaliuc, decizia CEC de a nu înregistra formațiunea pe care o conduce în lista partidelor care își pot înainta un candidat pentru alegerile prezidențiale este la comanda conducerii CEC și, în acest sens, i-a cerut acestuia să-și depună demisia din funcție.

„Condamnăm deciziile ilegale îndeplinite la comandă politică de către CEC. Noi condamnăm deciziile la fel ilegale admise de către Curtea de Apel Chișinău care vin să astupe deciziile ilegale ale CEC pentru a nu admite candidatul PACE la alegerile prezidențiale.

Nu spun întâmplător că sunt comenzi politice și sunt regizate aceste decizii. Voi fi solidar cu partidele pro-europene care au solicitat demisia președintelui CEC, dar noi mai cerem necondiționat demisia și a secretarului CEC, deoarece ei sunt exponenți ai celor doi favoriți, cum se laudă ei la TV, în cursa prezidențială”, a spus Cavcaliuc.

Partidul Acțiune și Solidaritate a cerut miercuri, 16 septembrie, demisia lui Dorin Cimil din funcția de președinte și membru al Comisiei Electorale Centrale(CEC). Potrivit reprezentanților PAS, unele declarații făcute de Dorin Cimil pun la îndoială independența și obiectivitatea acestuia. Totodată, acțiunile întreprinse de acesta l-ar favoriza în procesul electoral prezidențial pe șeful statului Igor Dodon.

În reacție, șeful CEC a declarat că a luat act de cererea PAS, însă consideră că „nu am luat decizii, nu am întreprins acțiuni și nu am făcut declarații care ar constitui o încălcare a legii sau a jurământului depus și ar servi drept temei pentru demisie”.