Unul din primii preoți din Cluj care s-a vaccinat: „Am tăria morală să recunosc că dispun de o cunoaştere limitată şi preţuiesc oamenii care se străduiesc să ne fie bine”

Preotul Bogdan Chiorean din cluj, medic de profesie, a transmis un mesaj după ce s-a vaccinat anti-Covid. El îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze: „Grija faţă de trup e o datorie creştinească”, a spus preotul, citat de adevărul.ro

Bogdan Chiorean, medic de profesie şi coordonatorul Centrului Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, este unul dintre primii preoţi din judeţ care s-au vaccinat.

„Nu, n-am furat startul, deşi cu greu înţeleg nemulţumirea celor care pe de o parte nu se vaccinează, iar pe de alta, stau să contabilizeze care în ce etapă intră. Slăbiciuni sufleteşti.

M-am vaccinat pentru că slujesc într-un spital. Unii se vaccinează. De frică. Alţii nu se vaccinează. Dintr-o altă frică. Am trecut prin boală, probabil am anticorpi. Nu ştiu câţi şi nici cât timp rămân la un nivel protectiv. Şi nici nu mă interesează. Pentru că am tăria morală să recunosc faptul că dispun de o cunoaştere limitată şi preţuiesc oamenii care se străduiesc să ne fie bine.

La centrul de vaccinare, până am completat consimţământul informat şi am aşteptat la rând, m-am rugat Sfinţilor Doctori care-au înţeles că îl poţi sluji pe Dumnezeu ajutându-i pe cei bolnavi. Şi că El va primi ca pentru Sine dragostea ta.

M-am vaccinat mai ales în memoria celor peste 500 de persoane care au decedat la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” în 2020. Nu singuri, dar fără cei dragi alături. Cu ei, nu mai avem o altă şansă de a le arăta preţuire. Pe ei i-am ratat. Anul trecut nu au fost soluţii, dar dacă o mai păţim şi-n viitor, e de neiertat.

Grija faţă de trup e o datorie creştinească. Ne lepădăm de Hristos prin mândrie, prin invidie, prin neascultare, prin părerea-de-sine, prin răutăţile de zi-cu-zi. Dar nu printr-un vaccin”, a spus preotul.