Un val de tentative de incendiere a lovit Rusia. Kremlinul acuză Ucraina că recrutează online pensionari

Rusia a înregistrat un val de tentative de incendiere care vizează bănci, centre comerciale, oficii poştale şi clădiri guvernamentale în ultimele trei zile, potrivit informaţiilor apărute în presă, transmite duminică agenția AFP, citată de Agerpres.

Aproximativ 20 de cazuri separate de persoane care au încercat să declanşeze mici dispozitive explozive sau să arunce focuri de artificii în clădiri au fost înregistrate de vineri, în principal în Sankt Petersburg, Moscova şi în suburbiile din jur, potrivit agenţiei TASS şi site-ului independent Fontanka.

Citând o sursă anonimă din rândul forţelor de ordine, agenţia TASS a indicat că aceste persoane au fost recrutate de escroci online care au oferit bani pentru aceste atacuri.

Imaginile de la camerele de supraveghere din câteva obiective atacate, postate pe reţelele de socializare, par să arate persoane care îşi folosesc telefoanele mobile pentru a filma incendiile pe care încearcă să le declanşeze.

🔥 Russia: A dozen arson and explosive attacks reported in Russia in the past 24 hours, mostly in Saint Petersburg and Moscow. https://t.co/uxQWU0KHBT pic.twitter.com/CeNr93FGj1

Imaginile din urma unui atac arată un bancomat distrus şi geamurile din apropiere explodate, în timp ce un alt videoclip arată o maşină de poliţie incendiată. Au fost vizate bancomate ale băncilor de stat, centre comerciale, oficii poştale, birouri de recrutare militară, vehicule de poliţie şi alte clădiri administrative.

Sberbank a raportat o creştere cu 30% a tentativelor de incendiere în ultima săptămână, potrivit agenţiei de presă Ria Novosti, care citează serviciul de presă al băncii. Majoritatea persoanelor arestate în urma tentativelor de atac erau pensionari, potrivit agenţiei TASS. Sberbank a spus că aceştia au fost recrutaţi de oameni din Ucraina.

Arson across Russia 🛢️🔥🔥🔥💨

Today, several police cars were set on fire in Russia by unknown people – in Moscow, St. Petersburg and Tver. In the capital, a police car was on fire in the Butovo district. Judging by the video, the arsonist was detained on the spot. While the guy… pic.twitter.com/ysPjBzqPUn