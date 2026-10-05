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Un șofer a murit după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe carosabil și a intrat într-un copac. Accidentul s-a produs în apropierea unei localități din raionul Glodeni

Sursa foto: IGP

Un accident rutier s-a produs duminică seară, 4 octombrie, pe traseul R-15, în apropierea localității Fundurii Noi, raionul Glodeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). O persoană a decedat pe loc.

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„Preliminar, polițiștii au stabilit că un Fiat, condus de un bărbat de 64 de ani, din raionul Fălești, a derapat de pe carosabil într-o curbă și a intrat într-un copac.

În urma impactului, şoferul a decedat pe loc”, se spune într-un comunicat al IGP.

Polițiștii documentează cazul „pentru stabilirea exactǎ a tuturor circumstanțelor producerii accidentului”.

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