Ucraina are surplusuri de gaze naturale și este pregătită să le exporte inclusiv R. Moldova, spune ambasadorul Ucrainei la Chișinău

Ucraina dispune de surplusuri de gaze naturale și este pregătită să reia exporturile, inclusiv către R. Moldova. Declarația îi aparține ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, invitat pe 13 octombrie la emisiunea Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

Potrivit diplomatului, cele două state au toate condițiile necesare pentru a coopera în domeniul energetic, în contextul în care Chișinăul analizează posibilitatea de a importa gaze din țara vecină.

„Am deblocat exportul și cu siguranță acest export se va realiza în practică. (…) Există toate condițiile necesare pentru a avea și un dialog, dar și o cooperare în acest domeniu. Suntem niște țări din aceeași regiune. Suntem interconectați cu sistemele europene și trebuie să facem totul posibil să ne susținem unul pe altul”, a anunțat ambasadorul, subliniind că Ucraina a sprijinit Republica Moldova în timpul crizelor energetice anterioare.

Anterior, premierul R. Moldova Vasile Tofan a anunțat, la emisiunea „7 zile” de la Cinema 1, că intenționează să discute la Kiev despre posibilitatea importului de gaze naturale din Ucraina, după ridicarea restricțiilor la export.

„Într-adevăr, Ucraina dispune de surplusuri de gaz. (…) Am auzit de o cifră de aproximativ 500 de milioane de metri cubi. Aceasta este exact cantitatea de care avem nevoie pentru un an gazier pe piața reglementată”, a subliniat premierul.

Data vizitei nu a fost stabilită.