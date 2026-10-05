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Temperaturile prognozate de meteorologi pentru luni în R. Moldova
Pentru ziua de luni, 5 octombrie, meteorologii prognozează maxime de până la 25 de grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat.
Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centrul R. Moldova temperaturile vor urca până la 24 de grade Celsius, cerul fiind variabil.
În nordul țării, maximele vor atinge 22 de grade Celsius, în timp ce în sud valorile termice vor ajunge până la 25 de grade Celsius.