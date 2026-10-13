STISC avertizează despre o campanie de atacuri cibernetice care vizează instituțiile guvernamentale din R. Moldova: „Mesajele sunt expediate de pe diverse adrese de e-mail asociate domeniului mail.ru”

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) avertizează despre o campanie de atacuri cibernetice de tip spear phishing, orientată în special către instituțiile guvernamentale din R. Moldova. Potrivit STICS, atacatorii urmăresc să fure informații sensibile și date de autentificare prin mesaje electronice care îndeamnă destinatarii să descarce și să deschidă fișiere malițioase.

Potrivit STISC, mesajele sunt expediate de pe diverse adrese de e-mail asociate domeniului mail.ru și conțin arhive în formatele .7z sau .zip. În interiorul acestora se află fișiere executabile de tip .bat, care sunt prezentate sub denumiri ce imită documente financiare, precum „Ordin de plată” sau „Facturi achitate”.

Campania urmărește compromiterea datelor și a sistemelor informatice prin furtul informațiilor sensibile și al datelor de autentificare (Information Stealer / Credential Theft).

„În acest context, STISC îndeamnă instituțiile publice, companiile și utilizatorii să manifeste prudență în gestionarea corespondenței electronice și să respecte măsurile de securitate cibernetică.”

Astfel, utilizatorii sunt îndemnați să nu acceseze linkuri și să nu deschidă fișiere atașate în mesaje suspecte, în special arhive sau fișiere provenite din surse necunoscute.

Totodată, aceștia trebuie să verifice cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă numele afișat pare cunoscut, și să nu divulge parole, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale.

STISC recomandă, de asemenea, tratarea cu precauție a mesajelor care solicită acțiuni urgente, neobișnuite sau neașteptate, precum și raportarea corespondenței suspecte către persoanele responsabile de securitatea informațională din cadrul instituțiilor sau organizațiilor.