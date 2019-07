Simona Halep a câştigat cu 6-2, 6-2 la Wimbledon în 55 de minute, într-o finală aşteptată cu sufletul la gură de toată lumea, notează mediafax.ro

Astfel, pe 13 iulie 2019, Halep câștigă primul său trofeu la prestigiosul turneu de la Wimbledon, după ce a învins-o categoric pe marea campioană Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

Jucătoarea de tenis din România obţine astfel cel de-al doilea său titlu la un turneu de Grand Slam.

