Apel al suporterilor dinamoviști: „România și R. Moldova să participe sub același drapel la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020”

Asociaţia Peluza Catalin Hildan Dinamo face apel către Comitetul Olimpic Român și către Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova pentru a face toate demersurile necesare pentru ca cele două delegații olimpice să participe împreună la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Tokio, pe 24 iulie 2020, sub un singur drapel. Propunerea inedită vine în contextul aniversării de 70 de ani a canoistului român Ivan Patzaichin, campion olimpic la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice (1968, 1972, 1980 și 1984).

„Ne apropiem de sărbătorirea a 101 de la Marea Unire, suporterii lui Dinamo, alături de toți iubitorii sportului, doresc să-i ofere lui Ivan, sportului românesc și nației române, UN CADOU ISTORIC. Cele două delegații olimpice să participe împreună la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Tokio, pe 24 iulie 2020, sub un singur drapel.

Este un apel pe care îl lansăm către toate instituțiile de presă din România și din Moldova.

Acesta este cel mai mediatizat eveniment mondial și dorim să folosim ocazia pentru a transmite lumii întregi că frații de pe cele două maluri ale Prutului vorbesc aceeași limbă și se închină aceluiași Tricolor.

Două delegații într-una singură, sub un singur drapel, Roșu, Galben și Albastru”, este menționat în apel.

Precedentul a fost înfăptuit în acest sens chiar la jocuri olimpice din anii trecuţi, cele de la Pyeongchang din Coreea de Sud, când delegațiile celor două Corei au participat împreună. Un alt exemplu în acest sens se întâmplă anual, în Turneul Celor Șase Națiuni la Rugby, aceasta fiind competiția în care Irlanda este unită, echipa fiind formată din jucători din ambele părți ale insulei (cea independentă și cea care face parte din Marea Britanie).

„Cele două Germanii sau cele două Corei au reușit acest lucru. Și au făcut-o pe fondul unor mari tensiuni. Cu atât mai mult trebuie să reușim”, se arată pe pagina suporterilor Dinamo.

Potrivit suporterilor, în anul 2020, numărul medaliilor va conta mai puțin. Sportivii ambelor maluri ale Prutului, se vor întoarce de acolo cu cel mai strălucitor trofeu: „Declarația în fața lumii că SUNTEM UN SINGUR NEAM”.

„Malurile Prutului vor fi atunci mai apropiate ca niciodată. Va rămâne între ele loc doar atât cât să treacă luntrea lui Patzaichin, iar noi nu vom ști unde se termină ramurile sălciilor plânse atâtea decenii și unde încep pletele marelui învingător”.

Patzaichin, născut în apropierea de granița actuală cu Basarabia și Ucraina, a promovat sărbătorirea a 100 de ani de la Unirea din 1918 prin mai multe evenimente, printre care și ”Regata Marii Uniri”, care s-a desfășurat la Londra, pe Tamisa, anul trecut. De ziua lui, pentru meritele sportive și pentru promovarea României peste granițele țării, Patzaichin a fost onorat de președinția României, primind chiar marți ordinul ”Steaua României” în grad de cavaler de la șeful statului, Klaus Iohannis, potrivit news.ro.

Jocurile Olimpice de vară din 2020, cunoscute oficial sub numele de a XXXII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, sunt ediția cu numărul treizeci și doi a Jocurilor Olimpice de vară, cel mai mare eveniment multi-sportiv care are loc o dată la patru ani. Jocurile Olimpice de vară din 2020 sunt cunoscute, în general, sub numele de Tokyo 2020, deoarece evenimentul se va desfășura în Tokyo, Japonia.