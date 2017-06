Miș­ca­rea Civi­că Tine­rii Mol­do­vei lansea­ză înscri­e­ri­le pen­tru tabă­ra de volun­ta­ri­at „Con­stru­ieș­te o casă”. Toți par­ti­ci­pan­ții au asi­gu­rat un cer­ti­fi­cat de volun­ta­ri­at și o vacan­ță de 7 zile în Româ­nia, jude­țul Neamț, în peri­oa­da 17 – 24 iulie 2017.

Pro­iec­tul „Con­stru­ieș­te o casă” pre­su­pu­ne repa­ra­rea din teme­lie a unei locu­in­țe de către o echi­pă de volun­tari con­du­să de un meș­ter. Acti­vi­ta­tea va dura o săp­tămâ­nă și va avea loc la sfâr­și­tul lunii iunie, în loca­li­ta­tea Dro­chia. Cos­tu­ri­le de caza­re și masă sunt aco­pe­ri­te de orga­ni­za­tori.

În aceas­tă casă urmea­ză să tră­i­as­că o mamă sin­gu­ră cu cinci copii care în acest moment nu are un aco­pe­riș dea­su­pra capu­lui. Rodi­ca Car­pen­co a lucrat ca asis­tent soci­al și pen­tru că sala­ri­ul era foar­te mic și nu își putea per­mi­te să asi­gu­re fami­li­ei cele nece­sa­re, a decis să se împru­mu­te la ban­că, pen­tru a ini­ția o afa­ce­re. În situ­a­ția în care și-a pără­sit un soț vio­lent, iar fiul cel mare a înce­put să se con­frun­te cu pro­ble­me de sănă­ta­te, Rodi­ca nu a mai putut achi­ta rate­le la ban­ca, iar ban­ca i-a pus seches­tru pe bunuri. În pre­zent, Rodi­ca nu mai lucrea­ză. Copi­lul cel mai mic are doar 5 luni.

„Aceas­tă fami­lie are nevo­ie de o casă și noi o vom con­strui pen­tru ei. În ulti­mi­le două luni am adu­nat banii nece­sari pen­tru mate­ri­a­le­le de con­struc­ție. De la înce­put am pro­mis că vom face casa cu mâi­ni­le noas­tre și nu vom plăti pe alt­ci­ne­va pen­tru lucru. Avem nevo­ie de tineri sufle­tiști care să mear­gă cu noi și să dea o mână de aju­tor. Pro­mi­tem și o răs­pla­tă pe măsu­ră: dis­trac­ție o săp­tămâ­nă la Dro­chia cât facem casa și după asta o săp­tămâ­nă în Româ­nia în vacan­ță. Toți cei care sunt inte­re­sați – să intre pe site-ul nos­tru și să com­ple­te­ze for­mu­la­rul de înscri­e­re”, a decla­rat Arte­mis Balan, vice­pre­șe­din­te­le Miș­că­rii Civi­ce Tine­rii Mol­do­vei.