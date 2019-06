VIDEO/ Renato Usatîi anunță că se întoarce mâine în R. Moldova

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță despre revenirea sa în R. Moldova. Prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, Usatîi susține că va veni mâine la Chișinău, chiar dacă există mandate de arest pe numele său.

„Astăzi, întoarcerea mea acasă o consider evidentă pentru că acea dezordine care a fost în țară, cred că nu mai poate fi. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, iar regimul a căzut. Vin să mă clarific cu toate dosarele penale. Eu sunt în stare să îmi demonstrez nevinovăția”, a declarat Usatîi.

Usatîi este anunțat în căutare de autoritățile din R.Moldova din octombrie 2016. Acesta este acuzat că l-ar fi deposedat pe bancherul rus, Gherman Gorbunțov, de pachetul majoritar, în valoare de peste 113,5 milioane de lei, la banca Universalbank din Chișinău. Totodată, Usatîi este bănuit și de complicitate la infracțiunea de tentativă și omor la comandă asupra lui Gorbunțov. Liderul Partidului Nostru susţine însă că Gorbunţov ar fi cel care ar fi dorit să-l asasineze.