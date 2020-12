VIDEO/ Primarul unei localități, infectat cu COVID-19 și conectat la tuburi de oxigen, se adresează președintei Maia Sandu: „Rog să facă schimbări urgente în sistemul sanitar pentru a salva viețile oamenilor”

Primarul orașului Sîngerei Arcadie Covaliov, aflat pe patul de spital fiind diagnosticat cu Covid-19 și conectat la tuburi cu oxigen, a făcut un live pe Facebook în care susține că unii conducători din sistemul medical gestionează defectuos situația pandemică.

În mesajul lui, primarul de la Sîngerei a vorbit despre „selectarea pe anumite criterii a pacienților infectați cu noul coronavirus pentru a fi tratați la spitalele din Capitală” și a venit și cu o adresare directă către președinta R. Moldova Maia Sandu, pe care a rugat-o să facă schimbări urgente în sistemul sanitar pentru a salva vieți omenești.

Tot aici, alesul local a menționat că este dreptul fiecărui cetățean al R. Moldova de a fi tratat la orice spital din Capitală fără „a avea anumite influențe sau fără anumite înțelegeri”.

Arcadie Covaliov povestește că a fost diagnosticat cu Covid-19 la 15 decembrie, iar timp de opt zile, potrivit lui, la sfatul medicilor s-a tratat acasă.

„Am procedat la sfatul medicilor și am început tratamentul acasă. Am făcut și cheltuieli considerabile, personale. Nici nu știu – multe mii de lei. Opt zile m-am tratat acasă. De pe data de 15 decembrie și pe data de 18 radiografia era curată la Sîngerei, dar pe 24 decembrie a arătat pneumonie bilaterală. La sfatul unor colegi de pe loc, mi-au zis să stau acasă și să continui tratamentul cu pastile. Eu și în primele 8 zile m-am sfătuit cu colegii de la Spitalul Republican. Mulțumesc pe calea aceasta. Am trimis și radiografia pe data de 24 decembrie, iar atunci m-au sunat și mi-au zis: urgent să merg la SCR”, spune primarul în live-ul său.

După sfatul primit de la medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” de a fi transportat pentru tratament acolo, alesul local de la Sîngerei susține că, inițial, responsabilii de la Serviciul de ambulanță din Sîngeri au refuzat să-l transfere la Chișinău și că abia seara, pe 24 decembrie, a fost totuși efectuat transferul.

„Au coordonat cu vicedirectorul de la SCR și în noaptea spre 25 decembrie, am fost transferat. Da, am fost transferat cu ghionturi. Un demnitar, conducător la Salvarie nu a vrut să mă transfere, pentru că doi ani în urmă am arătat Oazicele acelea ruginite, rușinea R. Moldova și iată mi s-a întors acum. Totuși întrebarea s-a hotărât și am fost transferat”, a declarat Arcadie Covaliov.