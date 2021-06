VIDEO/ Mesajele de felicitare ale autorităților pentru lucrătorii din sistemul de sănătate. „Trebuie să le redăm medicilor și tuturor angajaților din sector demnitatea profesiei”

În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, este marcată Ziua Lucrătorului medical și a farmacistului. În acest context, președinta R. Moldova, Maia Sandu, președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, dar și conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) au transmis mesaje de felicitare și recunoștință lucrătorilor din sistemul medical.

De Ziua lucrătorului medical și a farmacistului, marcată astăzi, 20 iunie, președintele R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor care muncesc în sistemul de sănătate.

Cu un mesaj de felicitare a venit și președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, care și-a exprimat recunoştința față de lucrătorii din domeniul medical „pentru dăruire şi efort deosebit, competenţă profesională, curaj și rezistență”.

Conducerea MSMPS a transmis un mesaj de mulțumire și apreciere celor peste 60 mii de lucrători medicali și farmaciști care activează în sistemul național de sănătate și care azi își sărbătoresc ziua profesională.

„Astăzi și în fiecare zi, activitatea voastră trebuie și merită vociferată, respectată și aplaudată, mai mult ca oricând. Am avut parte de un an al schimbărilor. Împreună am dus o luptă pentru viață, despre care se va scrie în istorie. Am reușit să conturăm lumii întregi principiile de speranță, grijă, încrederea zilei de mâine, valori care atât de mult vă definesc.”, a menționat secretarul de stat Denis Cernelea.