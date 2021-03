VIDEO/ Membrii CSM au contramandat pentru o altă dată desfășurarea ședinței Adunării Generale a Judecătorilor

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au contramandat pentru o altă dată desfășurarea ședinței Adunării Generale a Judecătorilor, care urma să fie convocată pe 26 martie.

Președinta interimară a CSM, Luiza Gafton, susține că nu există vreo metodologie sau cadru legal care să permită desfășurarea Adunării Generale a Judecătorilor.

Decizia de a contramanda pentru o altă dată desfășurarea adunării a fost aprobată de către membrii CSM.

„La data de 19 ianuarie 2021, noi am stabilit data convocării Adunării Generale a Judecătorilor pentru pentru data de 26 martie. Tot atunci am stabilit și ordinea de zi a acestei adunări generale. Având în vedere situația epidemiologică, noi despre asta am discutat și la ședința Parlamentului prin care unii dintre noi și-au expus opinia cu privire la posibilitatea desfășurării acestei adunări, dar între timp, la data de 19 martie, a fost adoptată încă o hotărâre a Consiliului Național a stării excepționale în sănătate publică, prin care s-a menționat că se interzice petrecerea tuturor manifestațiilor, inclusiv și a adunărilor profesionale.”, a declarat în cadrul ședinței Luiza Gafton, președinta interimară a CSM.