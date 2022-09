VIDEO Detalii despre remanieri la Guvern, bani pentru bugetari, salarii mai mari pentru angajații din instituțiile medico-sanitare și candidații la „cartonașul roșu” din această săptămână | Săptămâna de Gardă

În această săptămână am avut demisii la guvern și noi evenimente în justiție și în dosarele de corupție deschise de procurori. Pe finalul emisiunii dăm împreună un cartonaș roșu politicianului sau instituției care a „călcat strâmb”, a făcut o declarație nechibzuită sau a luat o decizie proastă.

Începem cu vestea care a îndoliat lumea. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la vârsta de 96 de ani. Anunțul a fost făcut, joi, 8 septembrie de Familia Regală Britanică. Regina Elisabeta a fost cel mai longeviv monarh din lume. Suverana, care s-a născut pe 21 aprilie 1926 la Londra, a urcat pe tron în 1952, la vârsta de 25 de ani, şi, de atunci, a depăşit recordul de longevitate deţinut de stră-străbunica ei – regina Victoria, devenind în septembrie 2015 monarhul cu cea mai îndelungată domnie din istoria Marii Britanii. Totodată, ea a fost suverana altor 15 foste colonii britanice, fiind recunoscută cu acest titlu inclusiv în Canada, Australia şi Noua Zeelandă.

După moartea reginei Elisabeta a II-a, prințul Charles, în vârstă de 73 de ani, este cel care care a devenit noul rege al Marii Britanii, iar fiul său mai mare, prințul William, devine astfel succesorul la tron al Regatului Unit.

Pe plan intern vă spunem că, la o zi după ce a fost criticată în cadrul ședinței Guvernului de către prim-ministra Natalia Gavrilița, Iuliana Cantaragiu, ministra Mediului, a anunțat că și-a depus demisia din funcție.

„A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte. Am redat mediului ministerul comasat de guvernările anterioare. (…) Sunt recunoscătoare echipei mele și celor care m-au susținut în această perioadă. Am avut oportunitatea unică să activez din poziția de decident și știu acum mai bine ce provocări și limitări stau în fața ministerului, de aceea urez mult succes, curaj și putere viitorului ministru”, a anunțat Cantaragiu, care nu a precizat însă și motivele demisiei.

Iar remanierile de la Guvern nu se vor opri aici, anunță șefa Guvernului. Până la sfârșitul lunii septembrie ar urma să fie schimbați și alți miniștri. Șefa Cabinetului de miniștri a afirmat că există domenii unde sunt „anumite nemulțumiri” sau unde „lucrurile ar putea să se miște mai repede”. În același timp, potrivit prim-ministrei, există domenii în care „sunt persoane care sunt mai potrivite pentru alte funcții”.

A fost o săptămână plină cu evenimente și în justiție. Procurorii au anunțat că au trimis în judecată dosarul unui ex-vicepreședinte și a unui fost membru al Consiliului de Administrație al Moldovagaz pentru angajarea fictivă a unui „specialist care avea absolvite doar nouă clase”. Timp de câteva luni, cât a fost angajat, acesta a primit un salariu de peste 800 de mii de lei, sumă inclusă în tariful la gaz achitat de consumatori.

Tot în fața judecătorilor vor ajunge și doi foști directori ai Carierei Micăuți, învinuiți de delapidarea averii străine și samavolnicie. Cei doi sunt bănuiți că ar fi provocat statului și mediului prejudicii de peste 70 de milioane de lei.

Tot la debutul săptămânii, autoritățile de la Chișinău au inițiat procedura de extrădare a lui Dorin Stratulat, principalul suspect în cazul omorului unui tânăr de 29 de ani, găsit împușcat la Strășeni. Stratulat a fost reținut la București la mijlocul lunii august. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, ne-a comunicat că, după extrădare, Stratulat va fi reținut pentru 72 de ore și apoi în privința sa va fi demarată procedura de arest.

Iar deputata Marina Tauber, vicepreședinta Partidului ȘOR, rămâne în arest în penitenciarul nr. 13. Magistrații au admis solicitarea procurorilor în acest sens. Vizată în două cauze penale pornite pe faptul „acceptării cu bună știință a finanțării Partidului Politic „ȘOR” din partea unui grup criminal organizat”, Tauber se află în detenție din iulie curent.

Și tot în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „ȘOR”, alte două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 20 de zile în Penitenciarul nr.13. Acestea sunt bănuite de complicitate la săvârșirea falsificării rapoartelor privind gestiunea financiară a partidului și acceptarea finanțării partidului din partea unui „grup criminal organizat”.

Iar Procuratura Anticorupție a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa fostului lider al Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc, în dosarul „frauda bancară”. Procurorul de caz a înaintat un demers judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Plahotniuc. Așteptăm ședințele de judecată.

Vă mai spunem că procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul fostei deputate a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Alla Dolință, vizată în cadrul cauzei penale de învinuire a ex-președintelui Igor Dodon. Procurorii spun că în timpul perchezițiilor au fost depistate și ridicate mai multe dispozitive informatice și înscrisuri de ciornă, care, citez, „s-a stabilit că au legătură cu circumstanțele cauzei penale și urmează a fi analizate în ansamblu cu alte probe administrate pe caz”. Acuzatorii afirmă că fostei parlamentare nu i-a fost atribuită nici o calitate procesuală, aceasta urmând să fie citată și audiată de către procurori în perioada imediat următoare.

Mai mulți inspectori de mediu au fost atacați în timpul unei operațiuni antibraconaj de către un grup de persoane care dețineau pistoale și arme de vânătoare. Incidentul a avut loc joi, la miezul nopții, în comuna Ghidighici. Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, susține că inspectorii au fost agresați fizic, unul dintre ei ajungând la Institutul de Medicină Urgentă pentru îngrijiri medicale. Ion Bulmaga a declarat că Inspectoratul pentru Protecția Mediului a fost sesizat anterior despre o tentativă de vânat ilicit în comuna Ghidighici. Astfel, mai multe nopți la rând inspectorii au patrulat în zonă în vederea stopării acțiunii de braconaj. Între timp, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, afirmă că după incident agresorii au fost reținuți de Poliție, iar materialele procesuale în privința acestora urmează în cel mai scurt timp să fie expediate procurorilor.

În septembrie, tariful pentru un metru cub de gaze naturale ar trebui să fie de 36 de lei, afirmă Vadim Ceban, directorul MoldovaGaz. Totuși, Ceban spune că a solicitat repetat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să aprobe un tarif mai mic, de circa 29 de lei pentru un metru cub de gaze naturale pentru consumatorii finali.

Între timp, Guvernul promite câte 3 mii de lei pentru bugetarii cu salarii mai mici de 15 mii de lei lunar şi câte 1 500 de lei pentru pensionarii cu pensii mai mici de 5 mii de lei pe lună. Rectificările la bugetul de stat au fost deja aprobate în lectură finală de Parlament, în lipsa socialiştilor, comuniștilor şi a celor de la partidul Politic ŞOR.

Iar de la 1 octombrie 2022, angajații din instituțiile medico-sanitare vor avea salarii mai mari. Proiectul de lege în acest sens a fost aprobat de Parlament.

Iar aprovizionarea cu lemne de foc, rămâne un subiect sensibil pentru cetățeni. Guvernul anunță că de miercuri, 7 septembrie, oamenii pot suna la linia verde guvernamentală pentru a se informa despre procedurile de achiziționare a lemnului. De asemenea, cetățenii vor putea folosi linia verde pentru a denunța tăierile ilicite de pădure sau alte nereguli observate în distribuirea lemnelor. Numărul de telefon 0800 101 01 va fi disponibil de luni până vineri, în intervalul orelor 09:00-20:00.

Ucraina a accelerat în ultimele zile contraofensiva sa în sudul ţării, în zonele ocupate de forţele ruse, iar preşedintele Volodimir Zelenskiy a anunţat că soldaţii ucraineni au preluat controlul asupra unor localităţi din nord-est, în regiunea Harkov.

Între timp, SUA anunţă un nou ajutor militar pentru Kiev şi salută „succesele” Ucrainei. Noua tranşă de ajutor din partea Washingtonului este compusă din 675 de milioane de dolari asistenţă directă sub formă de livrări de arme şi muniţii către Kiev şi împrumuturi şi subvenţii de două miliarde de dolari pentru achiziţionarea de armament american pentru Ucraina şi 18 dintre vecinii săi.

Printre aceste ţări eligibile figurează R. Moldova și Georgia, care, potrivit secretarului apărării, Lloyd Austin, au pe teritoriul lor zone controlate de separatişti proruşi, precum şi ţările baltice şi Bosnia, unde tensiunile se amplifică, alimentate de unii lideri sârbi.

Iar secretarul de stat american Antony Blinken a sosit la sfârșitul săptămânii într-o vizită surpriză în Ucraina, în timpul căreia va menţiona noua tranşă de ajutor. Blinken a ajuns în Ucraina în secret, aceasta fiind a doua sa deplasare la Kiev de la începutul invaziei ruse.

Iar Comisia Europeană va propune plafonarea prețului la gazele rusești, alături de măsuri care includ o reducere obligatorie a consumului de electricitate în UE și o plafonare a veniturilor producătorilor de energie care nu folosesc gaze, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la sfârșitul acestei săptămâni.

În replică, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Rusia va înceta să mai furnizeze gaze și petrol Uniunii Europene dacă vor fi impuse plafoane de preț. Putin a menționat că Occidentul riscă să înghețe precum „coada lupului dintr-un faimos basm rusesc”

Iar acum, așa cum vă spuneam și în ediția trecută, vă îndemnăm să oferiți un „cartonaș roșu" politicianului sau instituției care considerați că a „călcat strâmb", a făcut o declarație nechibzuită sau a luat o decizie proastă.



Avem trei propuneri:



1. Prima este cea a ministrei în exercițiu a Mediului, Iuliana Cantaragiu, pentru atitudinea din cadrul conferinței de presă de după ședința guvernului de miercuri, 7 septembrie, când a comentat, zâmbind, nemulțumirile prim-ministrei legate de informarea insuficientă pe subiectul repartizării lemnelor de foc și întârzierea lansării site-ului lemne.md.

2. A doua candidatură pentru cartonașul roșu este Comisia pentru Situații Excepționale. La o săptămână după ce Agenția de Mediu a refuzat acordarea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor Uzinei Metalurgice de la Râbnița din cauza constatării unor neconformități, în această săptămână autorizația de mediu a fost totuși prelungită printr-o decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale.

3. Iar a treia propunere pentru cartonașul roșu îl reprezintă grupul de deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei, care, în timpul vizitei președintei Sandu la Comrat, i-au acesteia, pe un ton ridicat, să meargă la Moscova pentru a obține un preț mai mic la gaz.

Așadar, cui acordăm cartonașul roșu? Iulianei Cantaragiu, Comisiei pentru Situații Excepționale sau grupului de deputați din Autonomia Găgăuză? Scrie-ne în comentarii părerea ta însoțită de argumente și poți câștiga, prin tragere la sorți, un cadou cu însemnele ZdG.

Iar dacă îți dorești chiar acum un tricou, o cană, un chipiu sau un alt obiect cu însemnele Ziarului de Gardă, poți intra oricând pe zdg.one și plasa o comandă.

