VIDEO/ Cum văd sateliții NASA schimbarea anotimpurilor din spațiu

Solstițiul de iarnă din 21 decembrie a marcat începutul iernii în emisfera nordică și prima zi de vară pentru emisfera sudică. Pentru a sărbători schimbarea anotimpurilor, oamenii de știință de la Observatorul Astronomic al Agenției Spațiale NASA (DSCOVR) au publicat o fotografie a Pământului pe care satelitul a capturat-o în ajunul solstițiului.

NASA a mai împărtășit un videoclip care arată schimbarea înclinării axei Pământului, care este responsabilă de schimbarea anotimpurilor.

Potrivit cercetătorilor, axa polilor Pământului își păstrează (în primă aproximație) direcția fixă în spațiu, ea fiind înclinata cu 66° 33′ față de planul orbitei terestre. Din acest motiv, Soarele parcurge în decurs de un an cercul sferei cerești numit „ecliptică”, a carui înclinare față de ecuatorul ceresc este de 23° 27′.

În momentul solstițiului de iarnă, Soarele se află în emisfera australă a sferei cerești, la distanța unghiulară maximă de 23° 27′ sud față de ecuator, el efectuând mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit „tropicul Capricornului”.

Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor. Ziua de 21 decembrie este, de asemenea, cea mai scurtă zi a anului pentru cei din emisfera nordică și cea mai lungă pentru cei din emisfera sudică.

