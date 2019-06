VIDEO/ Cine este noul șef al SPPS, numit în funcție de președintele Dodon

Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS) are un nou conducător după ce Igor Dodon a semnat decretul de numire în această funcție a colonelului Iaroslav Martin. Noul șef al SPPS a fost prezentat angajaților instituției în cadrul unei ceremonii care a avut loc astăzi, 25 iunie.

„Domnul Iaroslav Martin are o experiență de peste 20 de ani în organele de forță, inclusiv în SPPS, și a ajuns la gradul de colonel. Sunt ferm convins că noul conducător, fiind un profesionist, va face față în funcția lui responsabilă”, susține președintele Igor Dodon.

Iaroslav Martin a fost decorat în 2009 de către președintele Vladimir Voronin cu oridul „Credință Patriei”, clasa III, pentru „merite în domeniul asigurării securității statului, îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu și înalt profesionalism”.

Numirea noului șef al SPPS vine la scurt timp după ce deputații au reexaminat legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat, iar instituția a revenit în subordinea președintelui R. Moldova.