VIDEO/ A legat un câine de automobil pentru a-l scoate din localitate. Cum își explică preotul Valuța comportamentul

Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe fotografii în care este surprins preotul Ghenadie Valuța. Din imaginile foto se vede că preotul a legat un câine cu un lanț de automobilul său, cu scopul de a-l transporta. În timp ce gestul preotului a stârnit nemulțumirea mai multor internauți, Ghenadie Valuța spune că acest câine prezenta pericol pentru copii, motiv pentru care a decis să îl ia din localitate și să îl ducă la o fabrică de carne din apropiere.

„Forțele netradiționale fac trucări, la care pe urmă trebuie să mă justific. Nu prima dată, pentru siguranța copiilor, câinii care prezintă o amenințare, îi scoatem și îi ducem. Unii propun să îi otrăvim sau să îi împușcăm, dar este păcat. Noi îi scoatem și îi ducem la fabrica de mezeluri de lângă Bulboaca, iar paznicii le mai dau acolo niște oase. Cel puțin, i-am dus acolo și nu s-au mai întors înapoi”, a declarat Ghenadie Valuța pentru ZdG.

Preotul susține că acest câine prezenta pericol pentru copii, pentru că avea obiceiul de a mușca de picioare. În aceste circumstanțe, au decis să îl scoată din localitate. L-au legat însă de mașină pentru ca să nu facă murdărie în interiorul automobilului și să nu îi muște și pe ei.

„L-am legat de mașină, am pus-o într-a-ntâia, cu 20 km/h, și am pus semnalizarea. La moment dat, din spate, au început să semnalizeze niște mașini. M-am uitat și erau respctivii care m-au oprit, și cu agresivitate m-au atenționat de câine. Când m-am coborât, am văzut că la picioruș era însângerat. Câinele, în momentul semnalizării, s-a speriat și a început să frâneze cu lăbuțele, dar mașina îl trăgea și iată forța de frecare în momentul acesta i-a produs rana la pernuțele lăbuței”, povestește preotul.

Valuța ne-a mai comunicat că nu a mai transportat câinele până la urmă la fabrica de mezeluri, acesta fiind luat de persoanele care l-au oprit.

Foto: Facebook/ Ira Marcu