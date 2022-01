În contextul în care compania rusă de energie Gazprom este acționarul majoritar al Moldovagaz, viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține că a cerut președintelui Comitetului de gestionare al companiei ruse, Alexey Miller, să propună soluții, inclusiv să ofere 30 de zile pentru ca Moldovagaz să achite avansul concernului rus pentru luna ianuarie. Totodată, vicepremierul Andrei Spînu afirmă că Moldovagaz a începută să achite avansul pentru luna ianuarie și că cel mai probabil suma pe care compania nu o va putea colecta până pe 20 ianuarie curent variază între 25 și 32 de milioane de dolari.

Declarațiile viceprim-ministrului au fost făcute luni seară, 17 ianuarie, în cadrul emisiunii „Punctul pe „Azi” de la postul de televiziune TVR Moldova.

„Moldovagaz a început să achite acest avans. Cel mai probabil suma care nu va fi suficientă sau nu o va putea colecta Moldovagaz până pe data de 20 ianuarie este între 25 și 30-32 de milioane de dolari, dar urmează Moldovagaz să se expună și să comunice în zilele următoare (…). Eu am spus că voi avea o discuție cu domnul Miller și am avut-o astăzi. Tot astăzi a avut loc și ședința Consiliului de observatori al Moldovagaz în care am transmis niște mesaje foarte clare. Gazprom este acționarul majoritar al Moldovagaz – 65% împreună cu acțiunile din stânga Nistrului.

Întrebarea pe care am pus-o este ce face acționarul majoritar să asigure compania pe care o deține că livrează gaze pentru cetățenii R. Moldova, inclusiv în contractul care a fost semnat între Gazprom și Moldovagaz. Am convenit că o să mai discutăm și să vedem cât va putea plăti Moldovagaz, dar poziția noastră este că această situație, care s-a creat la moment, indiferent cât de des am schimba noi tariful pe care îl achită cetățenii la gaz, nu vom putea reacționa la fel de repede precum știm că reacționează deja piața. În acest sens, este corect ca Gazprom, fiind acționarul cel mai mare, să vină cu soluții și i-am spus expres domnului Miller despre acest lucru, să propună anumite soluții, inclusiv ceea ce am solicitat și noi – să ofere acele 30 de zile pentru plata acestei diferențe. Noi vedem o schimbare de atitudine, pentru că situații similare au mai fost și în trecut”, a spus Andrei Spînu.

Întrebat dacă până acum compania Gazprom a recurs la prevederea contractuală adoptată în 2006 care vizează plata în avans, Spînu a afirmat că „această schimbare de atitudine s-a produs recent”.

„Această schimbare de atitudine că vă dăm 48 de ore s-a produs recent. Am spus de mai multe ori, inclusiv în comunicarea cu cei de la Gazprom că este regretabil, pentru că noi suntem un partener de bună-credință și vrem să ne asigurăm că odată ce am consumat acel gaz, îl vom plăti, dar sunt anumite anomalii pe piață, așa cum a avut loc în luna decembrie”, a menționat vicepremierul.

Vicepremierul Andrei Spînu a declarat marți, 11 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă, că suma avansului pentru luna ianuarie pe care trebuie să-l achite Moldovagaz către Gazprom constituie 63 de milioane de euro, menționând că Moldovagaz poate achita 30-35 de milioane de euro din această sumă. Astfel, vicepremierul susține că Moldovagaz poartă discuții pentru contractarea unui credit pentru achitarea integrală a avansului către Gazprom.

Începând cu 1 ianuarie curent R. Moldova achită cu 200 de dolari mai mult pentru mia de metri cubi de gaze naturale livrată de Gazprom, mai exact 646 de dolari. Astfel, Moldovagaz, care în următoarele zile trebuie să achite un avans de 63 de milioane de euro către Gazprom pentru consumul de gaze naturale în luna ianuarie, analizează opțiunea de creștere suplimentară a tarifelor la gaz. Vicepremierul Andrei Spînu susține că dacă va fi menținut acest preț, tariful la gaze pentru consumatorii finali ar putea ajunge la 14 lei și 70 de bani fără TVA. Spînu afirmă că în R. Moldova este în continuare stare de alertă privind criza gazelor și că Guvernul ia în calcul majorarea compensațiilor pentru cetățeni.

După data de 20 ianuarie, Moldovagaz ar putea să solicite ANRE-ului ajustarea tarifului la gazele naturale pentru consumatorii finali.

