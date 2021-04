Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari solicită alocarea din bugetul de stat a unor subvenții pentru achitarea datoriilor salariale ale angajaților CFM: „E nevoie de 55 de milioane de lei”

Membrii Comisiei de anchetă privind situația de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei”(CFM) vor solicita Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) alocarea din bugetul de stat a unor subvenții pentru angajații CFM. Potrivit lui Slusari, este nevoie de 55 de milioane de lei pentru achitarea datoriilor salariale ale angajaților din cadrul CFM. Despre asta a anunțat vicepreședintele Parlamentului Alexandrul Slusari, printr-un mesaj postat pe Facebook.

„Azi, în cadrul comisiei de anchetă pe Calea Ferată am constatat că datoriile salariale pun în pericol activitatea entității, care săptămâna viitoare poate fi stopată în urma grevei generale. Evident că întreprinderea nu poate miza pe sprijinul sistemic și consistent al Guvernului cel puțin până în septembrie. În acest context, am propus ca comisia noastră URGENT să se adreseze către CSE cu solicitarea alocării din bugetul de stat a unor subvenții angajaților CFM, care lucrează de cinci luni fără remunerare. Am formulat și mecanismul. E nevoie de aproximativ 55 mln lei pentru a nu pierde cadrele valoroase de la această întreprindere strategică. Sper foarte mult că în scurt timp inițiativa mea va fi susținută de toți membrii comisiei, cu elaborarea unui mecanism, agreat de toți”, se arată în mesajul postat de către Alexandru Slusari.