Veteranii de război sunt nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern în ultimii doi ani și amenință cu proteste: „Noi am sperat că măcar de Ziua Independenței ne vor oferi acea alocație socială în valoare de 250 de lei. Deputat: „Acuzațiile sunt nefondate și rău intenționate”

Mai mulți veterani de la mișcarea „Forța Veteranilor de Război pentru Neam și Țară” au organizat joi o conferință de presă în cadrul căreia au menționat că sunt nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern în ultimii doi ani și acuză că guvernarea „s-a întors cu spatele la veterani”.

Solicitat de ZdG, pentru un comentariu la acuzațiile aduse de veterani, președintele Comisiei parlamentare parlamentare protecție socială, sănătate și familie, deputatul PAS Dan Perciun, a calificat acuzațiile drept nefondate și menționează că guvernarea a fost și este în continuare deschisă în comunicarea cu veteranii.

Veteranii se plâng că nu au primit o alocație socială de 250 de lei pe care, potrivit lor, le-ar fi promis-o guvernarea și menționează că sunt nemulțumiți și de activitatea Biroului pentru relația cu veteranii, amenințând că în cazul în care nu se va ține cont de anumite petiții pe care spun ei că le-au formulat în acest sens vor organiza proteste la Chișinău.

„S-a schimbat puterea, dar sistemul vechi a rămas înrădăcinat. Am avut patru ședințe la Parlament, cu deputatul Perciun. Am convenit că din 1 martie 2022 trebuia deja sa fie o alocație 250 de lei și să fie stabilită o foaie de parcurs pe care urma să o realizăm. Trebuia să stabilim anumiți termeni. S-au întors cu spatele categoric, nu știu de ce s-a întâmplat acest lucru, dar noi o să insistăm. Am făcut sute de proteste, nu se poate așa cu bombonica să ne ducă. Au început să ne dea la o parte. Domnul Gîrbu umblă prin teritoriu și transmite mesaje denigratoare la adresa noastră. (..) Noi rugăm conducerea, Parlamentul să ne așezăm la masa de negocieri și să stabilim totuși această foaie de parcurs. Cred că până la 10 septembrie ar trebui să avem această întrunire, în caz contrar noi ne asumăm să cerem niște drepturi”, a menționat unul dintre veterani.