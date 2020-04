Teorii conspiraționiste sau cum 5G „răspândește coronavirusul”. Specialiștii explică ce efecte are tehnologia 5G asupra sănătății

Spațiul public a fost împânzit în ultima perioadă de teorii conspiraționiste care leagă răspândirea COVID-19 de tehnologia 5G. Știrile false au luat amploare în mai multe țări, astfel încât în unele cazuri au fost raportate și incendieri ale antenelor 5G.

Informațiile despre un eventual pericol al tehnologiei 5G nu au ocolit nici R. Moldova, astfel încât în mediul online sunt distribuite mii de postări în care se precizează că din cauza antenelor 5G va avea de suferit întreaga planetă, iar în acest sens a fost inițiată chiar și o petiție publică.

În timp ce o parte a societății, inclusiv persoane publice, au căzut pradă acestor informații, Organizația Mondială a Sănătății, medici și experți în domeniu, neagă și dezmint orice legătură între tehnologia 5G și COVID-19.

Postările din spațiul public au, în linii generale, aceeași idee: coronavirusul este un fake mondial, pentru ca oamenii să accepte vaccinarea, iar în perioada în care cetățenii stau izolați în casă, în toată lumea se instalează antene 5G (unele mascate în trunchiurile copacilor).

În mediul online a fost inițiată și o petiție pentru stoparea implementării sistemului 5G în R. Moldova. Petiția a fost inițiată de scriitorul Ion Varaniță, care a candidat independent în 2014 la alegerile prezidențiale. Acesta promovează intens pe pagina sa de Facebook că sistemul 5G este periculos, iar pentru „a învinge” are nevoie de 300 de mii de semnături pentru petiția pe care a inițiat-o.

La rostogolirea acestor informații participă și alte persoane publice, printre care și politicianul Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului și fost viceprim-ministru al R. Moldova.

Contactat de Ziarul de Gardă, Iurie Roșca a declarat că „treaba este foarte serioasă” și că există „peste 10 mii de studii științifice, făcute la scară internațională, care demonstrează nocivitatea noilor tehnologii”.

„Atrag atenția asupra unei situații extrem de grave. Din nefericire, factorii politici din R. Moldova sunt conectați la centre din exterior, care nu pot fi un model pentru noi. Popoarele se revoltă și în Italia și America, Rusia și unde vreți. Politicienii de la noi vor tăcea mult pe acest subiect, ca și pe subiectul vaccinării”, a spus Iurie Roșca, menționând că filmează noi videouri la acest subiect.

Studiile invocate însă de Iurie Roșca nu sunt confirmate și de experți, care precizează că la această oră nu există informații și cercetări care ar confirma pericolul tehnologiei 5G.

După ce în spațiul public au apărut teorii conspiraționiste care leagă noul tip de coronavirus cu tehnologia 5G, Organizația Mondială a Sănătății a venit cu o dezmințire față de acest fals, precizând că „virusurile nu se pot deplasa prin unde radio/rețele mobile”.

Cu un mesaj similar a venit și Comisia Europeană, care precizează că nu există legături între noul virus și tehnologia 5G:

Contactați pentru o explicație cu privire la panica din mediul online cu privire la acest subiect, și specialiștii din R. Moldova au negat o eventuală legătură dintre noua tehnologie și virusul care a luat amploare la nivel mondial.

Eventuale acțiuni ale antenelor 5G asupra sănătății sunt negate și de vicepreședinta Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), coordonator al secției științe exacte și inginerești, Svetlana Cojocaru:

Experții internaționali dau asigurări că tehnologia 5G și rețelele mobile în general, nu au nicio legătură cu focarul de coronavirus.

Fabien Heliot, un cercetător specializat în expunerea electromagnetică în comunicații fără fir de la Universitatea din Surrey, a declarat pentru AFP că: „5G, la fel ca generațiile anterioare ale sistemelor de comunicații celulare, este o tehnologie care folosește unde electromagnetice (EM) pentru a transmite informații; Formele de undă EM sunt ele însele radiații neionizante”.

Heliot a spus că formele de undă în 5G sunt proiectate și transmise în mod similar cu 4G: „Principala și singura diferență de până acum este… faptul că 5G poate transmite mai multe date folosind lățimea de bandă cu frecvență mai mare”. Cercetătorul mai menționează că „efectele secundare posibile ale 5G sunt aceleași ca și în cazul 4G, 3G, 2G, Wi-Fi; toate aceste tehnologii de comunicații fără fir utilizează o formă de undă EM care radiază energie”.

Și doctorul Justin Varney, director al Diviziei de Sănătate Publică din Birmingham, Mare Britanie, susține că nu există dovezi științifice credibile care să lege antenele 5G (sau o altă formă de telecomunicații sau frecvență radio) cu pandemia coronavirusului. Citat de B1, aceasta a precizat că nu există date nici măcar cu privire la influențarea în vreun fel a oamenilor care sunt în apropierea acestor antene 5G.

Tehnologia 5G este sigură, potrivit organismului internațional responsabil de stabilirea limitelor expunerii la radiații, care și-a actualizat recomandările consultative pentru prima dată în mai mult de 20 de ani, transmite The Guardian.

Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP), organismul științific din Germania, care evaluează riscurile pentru sănătate ale emisiilor radio, a solicitat noi orientări pentru unda milimetrică 5G, cea mai înaltă versiune de frecvență a standardului de telecomunicații.

La nivel internațional există îngrijorarea din ce în ce mai mare cu privire la faptul că dezinformarea online ar putea avea efecte reale asupra sănătății la nivel mondial. Cercetările doctorului Daniel Allington, conferențiar principal în domeniul inteligenței artificiale sociale și culturale la King’s College London, bazate pe un studiu experimental realizat în coordonare cu Centrul de combatere a urii digitale, au descoperit că persoanele care sunt de părerea că coronavirusul era conectat antenele 5G sunt mai puțin susceptibile să stea în interior, să se spele pe mâini în mod regulat sau să respecte distanțarea fizică.

5G este generația a cincea de viteză în telefonia mobilă, aceasta fiind succesoarea tehnologiei 4G. Odată cu implementarea noii tehnologii viteza transferului de date va crește, iar timpul de răspuns va fi îmbunătățit.

În martie 2019, ministerul Economiei și infrastructurii (MEI) informa despre testarea tehnologiei 5G în R. Moldova de către un grup de telefonie mobilă. Potrivit MEI noua tehnologie vine să ofere acces de mare viteză în ceea ce priveşte reţeaua fixă şi aplicații noi pentru a sprijini transformarea digitală a afacerilor.

„Cred cu tărie că, trebuie să existe colaborare, suficiente argumente și o motivație puternică din partea Guvernului astfel încât operatorii să continue să investească în țara noastră. Republica Moldova ar putea servi drept o țară de testare a tehnologiilor performante. În acest context, încurajez operatorii să investească și să crească aici în Republica Moldova”, a precizat fostul ministru al Economiei, Chiril Gaburici, la evenimentul de prezentare a noii tehnologii în R. Moldova.

Deși tehnologia 5G a fost testată în primăvara anului trecut, aceasta nu a fost încă oficial lansată.

Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a R. Moldova (ANRCETI), Octavian Rău, ne-a comunicat că a solicitat date concrete de la operatorii de telefonie mobilă, iar ulterior Agenția va reveni cu o informație completă la acest subiect:

„Dacă acest serviciu ar fi fost lansat, demult avea să se cunoască. Tehnologia 5G a fost lansată doar sub formă de test. Au fost prezentate doar echipamentele”.

Directorul ANRCETI subliniază că Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor a fost entitatea care a stabilit cerințele față de viitoarea tehnologie de generația a cincea:

Astfel, potrivit ANRCETI, spre deosebire de 4G, tehnologia 5G are posibilități de utilizare a unor blocuri de frecvențe de 8 ori mai mari în raport cu generație anterioară. Totodată, 5G are o posibilitate mai mare de a transmite fluxuri simultane de informații.

Contactat pentru o opinie cu referire la implementarea tehnologiei 5G în R. Moldova, Serghei Tcacenco, expert, consultant, director a companiei de consultanța Datalinie business inginerie SRL, ne-a comunicat că tehnologia 5G are o viteză mai mare de transfer și este potrivită pentru marile orașe.

„Resursele oricărei tehnologii fără fir sunt limitate. La o anumită lungime de undă pot fi plasați un anumit număr de utilizatori și poate fi transmisă o anumită cantitate de informații. Aceste resurse sunt astfel împărțite. Atunci când există însă multe solicitări, de exemplu așa cum se întâmplă în noaptea de Revelion, rețeaua poate cădea, la fel ca și viteza sau calitatea. Acesta este și motivul pentru care a fost creată tehnologia 5G. În opinia mea, R. Moldova nu are o aglomerație atât de mare ca în Coreea sau China, acolo unde milioane de persoane folosesc dispozitivele, iar resursele sunt împărțite. Cred că pentru R. Moldova tehnologiile 3G și 4G încă sunt actuale. Precizez că tehnologia 5G este creată și pentru conceptul de „internet al obiectelor”, care presupune folosirea internetului pentru a conecta între ele mai multe dispozitive (automobilul, frigiderul, aparatul de cafea etc.). 4G nu este în stare să facă față unui astfel de trafic și va cădea. 5G are însă o capacitate mai mare de transmitere care, consider că nu este actuală pentru R. Moldova. Cred că tehnologia 5G este mai mult un PR pentru operatori”.