Tăieri ilegale de arbori în fondul forestier din municipiul Chișinău: prejudiciu de peste 1 milion de lei

Inspectorii de mediu au depistat 394 de cioate de arbori tăiați ilegal și camuflați cu pământ și resturi vegetale, în cadrul unui control desfășurat în fondul forestier de stat, la cantonul silvic nr. 7 al Ocolului Silvic Vadul lui Vodă, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău.

Potrivit constatărilor Inspectoratului pentru Protecția Mediulu, arborii tăiați ilegal aparțin mai multor specii. În urma acestor acțiuni, ar fi fost sustras un volum de 250,05 m³ de masă lemnoasă, a cărui valoare este estimată la 369 755 lei.

Prejudiciul calculat pentru tăierea ilegală a arborilor constituie 700 095 de lei, iar valoarea totală a prejudiciului cauzat fondului forestier de stat, inclusiv costul masei lemnoase sustrase, se ridică la 1 069 850 de lei.