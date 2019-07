STUDIU/ Fiecare a doua femeie crede că violența este o problemă privată și trebuie soluționată în familie

Un studiu realizat recent de misiunea OSCE prezintă poziția femeilor din R. Moldova față de violența în familie, bunăstarea și siguranța lor. Potrivit rezultatelor, 55% dintre femeile intervievate cred că violența este o problemă privată și trebuie soluționată doar în interiorul familiei. Rezultatele mai indică că trei din patru femei consideră că violența împotriva lor este un fenomen răspândit în Moldova.

Potrivit raportului, violența împotriva femeilor este insuficient denunțată la poliție și alte organizații din cauza lipsei de încredere în instituții, precum și a lipsei de servicii specializate pentru femeile abuzate.

Totodată, o treime (33%) dintre femei cunosc personal pe cineva care a fost supus violenței domestice în rândul familiei și al prietenilor, iar aceeași pondere de persoane afirmă că cunosc victime din comunitatea lor locală.

Două dintre cinci femei (40%) declară că au suferit de violență fizică sau sexuală de la vârsta de 15 ani din partea unui partener sau unui bărbat necunoscut.

Doar 11% din numărul de femei abuzate de partener contactează poliția după producerea incidentului, iar cazurile de hărțuire sexuală sunt raportate în măsură de 4%.

OSCE califică violența împotriva femeilor și a fetelor drept o amenințare pentru oameni, dar și o preocupare mai largă de securitate.

„Studiul efectuat de OSCE este esențial pentru sensibilizarea factorilor de decizie și a legiuitorilor, precum și a publicului larg, instituțiilor de drept și altor părți cointeresate. Atitudinile, normele și conceptele care justifică violența împotriva femeilor trebuie contracarate la originea lor, deoarece acestea perpetuează această gravă încălcare a drepturilor omului”, a declarat Serani Siegel, Manager de proiect OSCE.

Studiul a fost realizat în șapte state participante ale OSCE. În cadrul sondajului au fost intervievate 1802 de femei cu vârste cuprinse între 18 și 74 de ani din mediul rural și urban.