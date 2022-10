Sondaj Deficit la gaze și curent. Cum economisim?

Criza energetică în R. Moldova se agravează. Începând cu această săptămână, din cauza atacurilor Rusiei asupra sistemului electroenergetic al Ucrainei, limitării livrărilor de curent electric de la Centrala Cuciurgan și reducerii arbitrare a volumelor de gaze de către Gazprom, R. Moldova va avea de suportat un deficit de resurse energetice până la încheierea contractelor cu alți furnizori. Perioadă de câteva zile, anunță vicepremierul Andrei Spânu, va trebui să fim cât se poate de raționali în consum, ca să evităm deconectările pe scară largă de la gaze și curent.

Deficit la gaze și curent. Cum economisim?

Valeriu Rață, primar, Bardar, Ialoveni

Pe oameni nu știu cum am face să-i obligăm să economisească… La nivel de Primărie, noi deja am luat o decizie ca iluminatul stradal să fie până la 10 seara, nu până la 12.00: două ore economii pe tot satul. Am redus consumul de curent și pentru instituțiile publice. Același lucru e și cu căldura. În Primărie avem încălzirea cu gaz, dar avem și încălzire de la condiționer. E mult mai econom decat la gaz… Iar în condiții de casă, lumea are pământuri, vii, livezi și orice vreasc se adună să fie de foc… Economiile la lumină – aici soluția sunt LED-urile, și nu de 100 dar de 24, maximum 36 de vați și ne străduim să nu ardă în zadar, că bate la buzunar. La televizoare nu prea avem când sta, vii seara și, dacă ai jumătate de oră, ca să vezi niște știri, da, și la odihnă. Așa-i regimul la țară.

Vasile Mârzenco, Federația Națională a Fermierilor

Cum să economisim? Satul are mai multe oportunități, pentru că de pus pe foc găsești pe toate dealurile. Mai ales că, la țară, la plita unde faci focul, poți face și o lingură de mâncare. Dar când de acuma ai nevoie de-o grabă, ai aprins și gazul. Pentru căldură, soba-i scăparea. Economii la curent? Ele trebuie făcute nu pentru că cere guvernul, dar pentru că costă. Un bec nu trebuie lăsat să ardă degeaba, un televizor nu trebuie privit pentru că nu ai ce face, un ceainic nu trebuie lăsat în priză pentru că e mai simplu așa. Sunt lecții de viață care trebuie învățate. Părinții, buneii noștri nu au știut de gaz și s-au descurcat, nu au urlat pe toate străzile Chișinăului. Eu înțeleg că asta-i politică, dar politica asta afectează gândirea oamenilor. Dacă s-ar aduna lumea să vadă ce facem ca să scăpăm de criza asta, e una, dar așa-i gălăgie degeaba.

Maria Sarabaș, cântăreață

Economisesc, dar cum altfel? Totul costă. Și gaz, și curent. Eu nu stau zilele pe internet și nu adorm serile la televizor, nu-mi ard luminile în casă ca la muzeu, am grijă să nu-mi rămână aparatele în priză, becurile aprinse, încălzirea o am în regim programat. Așa a fost și până acum. Cum ne vom descurca mai departe, nu știu, dar de când e război în Ucraina, mă tot întreb chiar nu se găsește nimeni să pună opreliști acestei Rusii teroriste care a destabilizat o lume întreagă? Cum să supraviețuim? Mă gândesc la buneii și părinții noștri, trecuți prin război, foamete… Nu au avut nici gaz, nici curent. Dar o lumânare în casă, o icoană, o candelă aprinsă și o rugăciune întotdeauna i-a ajutat. Dacă și noi am face la fel, cine cum poate, rugându-ne: Doamne, salvează omenirea, că Tu ai creat-o, poate că vom fi auziți și salvați.

Alexandru Slusari, Asociația „Forța Fermierilor”

Eu consider că situația este de așa natură că oamenii economisesc și fără îndemnul lui Spânu. Țintit trebuie lucrat cu primăriile, cu agenții economici, nu e cazul, în fiecare zi, de arătat cum se stinge lumina la guvern. E nevoie ca autoritățile să se concentreze pe regiunea transnistreană care încalcă demonstrativ contractul între „Cuciurgan” și „Energocom” și, la moment, nici acele 27% de curent nu ne sunt asigurate, iar de la 1 noiembrie, posibil să nu mai primim curent deloc. „Cuciurgan” produce, la moment, energie electrică doar pentru malul stâng, cu gazele primite de pe malul drept. Întrebare: ce facem mai departe? Stăm cuminți sau punem piciorul în prag și aplicăm niște pârghii economice de care dispune Chișinăul? Să limităm volumul de gaze către malul stâng, să începem impozitarea importurilor în Transnistria (4 milioane de lei pierde bugetul național), să suspendăm autorizația pentru Uzina metalurgică. Iată situația matematică. Dar care va fi decizia politică a Chișinăului, aici este loc pentru discuții și discuții de pe poziții de interes reciproc cu Tiraspolul.

