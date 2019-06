Societatea civilă solicită demisia neîntârziată a judecătorilor Curţii Constituţionale

Un apel privind demisia judecătorilor constituționali a fost lansat astăzi, 25 iunie, de mai multe organizații neguvernamentale și persoane fizice, care își exprimă regretul profund față de modul în care a acționat Curtea Constituțională în perioada 7 – 9 iunie 2019, generând o criză politică fără precedent în R. Moldova.

Potrivit semnatarilor, Comisia de la Veneția este organul cel mai prestigios și credibil în materie constituțională, ale cărei opinii ar trebui respectate cu strictețe de Republica Moldova, în special având în vedere caracterul încă de tranziție al democrației R. Moldova.

Mai mult, în cazul în care judecătorii nu își dau demisia, semnatarii solicită Parlamentului instituirea de urgență a unei Comisii, formate din reprezentanți ai partidelor politice, experți notorii locali și internaționali, în vederea identificării unei soluții de demitere din funcție a actualilor judecători, „cercetarea acțiunilor lor prin prisma existenței sau inexistenței în acțiunile lor a componenței de infracțiune și numirea în mod transparent și bazat pe merite a unor noi judecători constituționali”.

Între 7-9 iunie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public.

Deciziile au coincis cu poziția Partidului Democrat din Moldova (PDM), care a declarat nelegitime voturile din Parlament, prin care a fost ales speakerul și votat Guvernul Sandu, și a solicitat declanșarea alegerilor anticipate.

Deciziile CC au trezit mai multe critici și au fost puse sub semnul întrebării de mai mulți experți și oficiali, inclusiv internaționali.

La 15 iunie, Curtea Constituțională și-a anulat hotărârile luate anterior.

La 20 iunie, președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi și-a dat demisia.