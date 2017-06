Ali­o­na Sur­du are 36 de ani și sufe­ră de „Scle­ro­ză mul­ti­plă”, o mala­die care uci­de celu­le­le.

„În urmă cu zece ani am aflat că sufăr de aceas­tă boa­lă. Atunci, sim­țeam cum toa­te visu­ri­le mi-au fost spul­be­ra­te într-o cli­pă. Pri­mii ani nu rea­li­zam seve­ri­ta­tea bolii, făceam tera­pii și mă sim­țeam ca un om sănă­tos. M-am căsă­to­rit. Ulte­ri­or, am năs­cut un copil per­fect sănă­tos. Însă, după naș­te­re sta­rea mea a înce­put să se agra­veze. Cu fie­ca­re zi se văd tot mai mult efec­te­le nega­ti­ve ale bolii asu­pra orga­nis­mu­lui: nu pot mer­ge fără aju­to­rul cui­va, nu pot cobo­rî sau urca trep­te­le, mâi­ne­le nu mă mai ascul­tă… Cel mai dure­ros lucru, însă, este că nu pot avea gri­jă de băie­țe­lul meu, care are doar cinci ani­șori și are atâ­ta nevo­ie de mine”, poves­teș­te cu dis­pe­ra­re tână­ra mamă.