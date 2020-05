R. Moldova, în apogeul epidemiei de coronavirus față de alte state în care COVID-19 se retrage. Șeful ANSP: Noi rămânem în urmă față de țările europene cu aproximativ două-trei săptămâni

După două luni de Stare de Urgență, Republica Moldova, din 16 mai, a intrat în Stare de Urgență în Sănătate Publică, cu peste 100 de persoane infectate zilnic cu COVID-19. Datele mai arată că înregistrăm 55 de decedați la 1 mln populație și că fiecare al patrulea infectat, din numărul total, face parte din sistemul de sănătate.

În timp ce mai multe state au relaxat măsurile de carantină impuse pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus și înregistrează un număr scăzut de infectați, cât și persoane decedate, statul nostru continuă să confirme o creștere săptămânală a numărului de cazuri pozitive.

În Republica Moldova, în total, au fost confirmate 6 138 de cazuri, dintre care 3 496 sunt active, 2 425 s-au tratat, iar 217 au decedat. Potrivit specialiștilor, săptămâna trecută am înregistrat cei mai înalți indicatori ai infecției de la începutul epidemiei.

În săptămâna a 19-a de supraveghere și control a infecției cu COVID-19, 4 – 10 mai, a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri cu 11.5% și a deceselor cu 30% față de săptămâna a 18-a, perioada 27 martie – 3 mai. Totodată, în ultimele 7 zile, perioada 8 – 14 mai a fost înregistrată o creștre de 25% față de aceeași perioadă 1 – 7 mai.

De la izbucnirea focarului de COVID-19, în perioada 4 – 10 mai, s-a înregistrat cel mai mare număr de decese – 44, dintre care doar pe 9 mai au murit 11 persoane. Bilanțul total al persoanelor răpuse de coronavirus ajungând la 217, inclusiv 12 lucrători din sistemul de sănătate.

Am contactat Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Nicolae Furtună, pentru a ne explica cifrele alarmante privind infecția cu COVID-19 la nivel național și dacă ele vor scădea. Astfel, oficialul ne-a comunicat că Republica Moldova este în apogeul epidemiei. Șeful ANSP a mai adăugat că pronosticurile cu privire la infectarea cu COVID-19 pe care specialiștii din domeniul sănătății le-au făcut în februarie se adeveresc în proporție de circa 100%.

„Săptămâna trecută am avut o săptămână cu cea mai mare creștere a numărului de cazuri de infecție cu COVID-19. Săptămâna trecută am atins indicatorii anti-record de la primul caz înregistrat și până la ziua de ieri inclusiv. Toate oscilațiile care se produc ele au loc pe curba de creștere. Dacă în săptămâna 20 – 26 aprilie am înregistrat peste 700 de cazuri, săptămâna precedentă au fost 1 133 de cazuri. Mai mult săptămânal noi nu am avut niciodată. Tot săptămâna trecută am avut și ziua cu cele mai multe cazuri – 252. Și în această săptămână am avut zile cu cele mai multe teste procesate. Era clar că noi mergem în ascendență. Acesta a fost pronosticul făcut în luna februarie, numai că nu toți ne-au auzit”, a precizat pentru ZdG Nicolae Furtună.