Reacția Mitropoliei la pocăința preotului Maxim Melinti: citiți în dicționar ce înseamnă pocăință publică

Decretul Mitropoliei Chișinău care interzice preotului Maxim Melinti oficierea slujbelor rămâne în vigoare. Deși, părintele Melinti a cerut public iertare de la Mitropolitul Vladimir și a solicitat restabilirea dreptului de a sluji, reprezentantul Mitropoliei nu califică afirmațiile preotului drept pocăință.

Contactat de ZdG pentru a afla care este reacția Mitropoliei la afirmațiile publice ale preotului „Bisericii Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, Maxim Melinti, și dacă urmează să-i fie restabilit dreptul de a oficia slujbe, secretarul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Vadim Cheibaș, ne-a sugerat să citim în dicționar semnificația termenului de pocăință publică: „Da dvs. considerați că a fost vreo pocăință publică? Poate dvs ați participat la conferința de presă, dar eu nu consider că asta a fost vreo pocăință publică. Citiți în dicționar și vedeți ce înseamnă pocăință publică”.

Întrebat dacă decizia Mitropolitului va fi publicată pe site-ul mitropoliei, Vadim Cheibaș a menționat că „subiectul respectiv e absolut minimalist și neimportant pentru ca să fie făcute știri sau comunicate”. Secretarul a mai precizat că preotul Maxim Melinti poate veni la direcția mitropolitană „să-și afle soarta” și că nu va dialoga cu el prin intermediul presei.

Răspunsul reprezentantului Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove a fost oferit pentru ZdG la scurt timp după conferința de presă, în care preotul Maxim Melinti și-a cerut iertare în fața Mitropolitului Vladimir, a cerut restabilirea dreptului de a sluji și a menționat că atitudinea lui este mereu pașnică, inclusiv cu persoanele din comunitatea LGBT.

„Mi s-au confesat mai multe persoane LGBT. Ei știau că eu nu-i voi umili, ci-i voi trata cu dragoste. Unde credeți că dispar persoanele LGBT de la marșul pe care îl organizează ei în fiecare an? Vă spun eu. Ei nu dispar. Ei trăiesc printre noi. Circulă cu același troleibuz cu noi, ne servesc la masă în localuri, ne oferă servicii medicale în spitale, cântă în corurile bisericești, ajută pe preoți în altar și noi nici nu ne dăm seama de aceasta, nici chiar părinții lor cu care ei locuiesc nu-și dau seama.

Știți de ce? Pentru că vor fi condamnați, acuzați, umiliți și batjocoriți în continuu chiar și de cei mai apropiați. Mă pocăiesc? Da. Îmi pare rău că nu am iubit mai mult decât aș fi putut. Îmi pare rău că nu am avut mereu răbdare suficientă ca să ascult pe omul care necesita a fi ascultat. Cer iertare în fața Înalt Preasfințitului Vladimir și în fața întregii lumi pentru că am creat o tulburare în societate și rog să-mi restabiliți dreptul de a sluji în continuare”, a afirmat preotul Melinti.