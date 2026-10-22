Prognoza meteo pentru 22 octombrie

Cerul va continua să fie predominant noros joi, 22 octombrie, în R. Moldova. Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), pe tot teritoriul țării sunt așteptate și ploi slabe.

În nordul republicii, se așteaptă ploaie slabă, iar temperaturile vor ajunge la 15°C. Vântul va sufla din sud-est cu o viteză de 37 de km/h.

Și în regiunea centrală urmează să se înregistreze ploaie slabă, cu temperaturi maxime de 18°C. Vântul va sufla din sud-est cu 27 de km/h.

În sudul țării sunt prognozate ploi slabe, iar temperaturile vor atinge valori de 20°C. Vântul va sufla cu o viteză de 27 de km/h.