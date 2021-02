Primarul Capitalei anunță că pe numele lui au fost depuse plângeri la PA și CNA

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat marți, 9 februarie, că pe numele lui au fost depuse plângeri la Procuratura Anticorupție (PA) și la Centrul Național Anticorupție (CNA). Plângerile au fost depuse de către reprezentanții Asociației Agențiilor de Publicitate din R. Moldova, care l-au și informat pe Ceban despre acțiunile lor.

Despre plângerile depuse împotriva lui, a anunțat edilul pe pagina lui de Facebook.

Potrivit lui Ceban, prin plângerile depuse, responsabilii din cadrul Asociației Agențiilor de Publicitate au solicitat atragerea la răspundere atât a lui, cât și a viceprimarilor și funcționarilor din cadrul Primăriei. Potrivit autorilor plângerilor „Primăria încalcă legile și nu le permit să-și desfășoare activitatea economică pe teritoriul orașului”.

„Asociația Agențiilor de Publicitate din Moldova ne-au informat că au depus o plângere la Procuratura Anticorupție și la Centrul Național Anticorupție, prin care au solicitat atragerea la răspundere penală a mea personală, cât și a viceprimarilor și funcționarilor din cadrul primăriei. Potrivit acestora, Primăria încalcă legile și nu le permit să-și desfășoare activitatea economică pe teritoriul orașului, se arată în plângerea depusă în data de 5 februarie. Pe scurt, nu-i lăsăm să mai murdărească orașul și să împânzească Capitala cu tot felul de panouri publicitare, care au fost oriunde amplasate în Chișinău”, scrie primarul pe Facebook.

În contextul plângerilor depuse, Ceban menționează că agenții economici care au plasat anterior panouri „până acum au găsit diverse pârghii ilegale pentru a activa ani la rând contrar tuturor prevederilor” și anunță că până nu va fi aprobat un nou Regulament cu privire la publicitate, nu vor fi prelungite autorizațiile de amplasare pentru panourile publicitare.

„Până acum au găsit diverse pârghii ilegale pentru a activa ani la rând contrar tuturor prevederilor. Ceea ce face azi Primăria, este să facem ordine și curat în acest sens. Am zis, până la nu se aprobă noul Regulament cu privire la publicitate, nu vor fi prelungite autorizațiile de amplasare pentru panourile publicitare. Plus la toate, în acest an ne propunem reabilitarea mai multor străzi și trotuare, din acest motiv ca și în cazul străzii Albișoara, Pușkin-Bodoni, Moscova, Kiev, G. Vieru, Calea Ieșilor, Mircea cel Bătrîn unde au fost demontate, deoarece încurcă la reparații. Așa va fi și în cazul proiectelor noi. (…) După noul regulament, ne propunem să avem o viziune clară, iar locurile destinate pentru publicitatea stradală să fie scoase la licitație. Iată asta trebuie să cunoască lumea, dar nu istoria, celor câtorva companii, care au făcut business pe seama distrugerii și înădușirii orașului cu tot felul de panouri publicitare în trei etaje. În ultima perioadă atacurile și intimidările au luat amploare, inclusiv șantaj cu instanțele de judecată și CNA, pentru a-mi schimba abordarea și atitudinea în dezastrul cu privire la construcții, gherete, publicitate, relații funciare, sute de scheme prin care a fost prejudiciat bugetul municipal și urâțit orașul”, a adăugat Ceban.

Anterior, Primăria municipiului Chișinău a anunțat că zeci de panouri publicitare instalate neautorizat sau care au documentația permisivă expirată, vor fi demontate şi evacuate de pe străzile capitalei. O dispoziție în acest sens a fost semnată în lunaa decembrie 2020 de către viceprimarul capitalei, Ilie Ceban.

În 2020, de pe străzile Capitalei au fost demontate circa 1000 de panouri de reclamă.