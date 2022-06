Reprezentanții Poliției R. Moldova au emis duminică o notă prin care au venit cu mai multe clarificări și precizări în legătură cu declarațiile făcute de Veaceslav Valico, apropiat de-al controversatului om de afaceri Veceaslav Platon, și deputata Partidului Politic ȘOR Marina Tauber care au acuzat în spațiul public că autoritățile nu le permit să instaleze scena în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), acolo unde Valico urmează să organizeze un „concert pentru tineri”, iar Partidul Șor să desfășoare o acțiune de protest.

Valico și Tauber spun că au toate actele necesare pentru montarea echipamentului necesar pentru evenimentele pe care urmează să le organizeze în PMAN, în timp ce agenții de poliție spun că organizatorii evenimentelor nu au documentele necesare pentru tehnica pe care au vrut să o aducă în scuarul Pieții.

„Inspectoratul General al Poliției respinge acuzațiile aduse la adresa instituției de către reprezentanții unui partid politic și organizatori ai evenimentelor de astăzi din capitală, precum că am interzice instalarea scenei, de către aceștia, în Piața Marii Adunări Naționale. Reiterăm că Poliția nu are competența de a interzice instalarea dispozitivului, dar este obligată să asigure Securitatea cetățenilor participanți la eveniment și să ceară toate actele juridice pentru aceasta. Precizăm că organizatorii trebuie să dețină nu doar dispoziția de autorizare a instalării, dar și să demonstreze caracterul juridic al bunurilor obținute și conformitatea acestora în vederea securității procesului în ansamblu. Dacă un bun nu are act de proveniență, contract de chirie, garanția de securitate a tehnicii, etc- care de fapt este o procedură standard pentru așa evenimente și care sunt considerate grave devieri de la legislație – nu pot fi tolerate. În cazul în care organizatorii au toate actele menționate- pot instala dispozitivul și Poliția va monitoriza în continuare buna desfășurare a evenimentului, securitatea cetățenilor și transparența procesului”, se menționează în nota Poliției R. Moldova.