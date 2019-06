Planul de acțiuni al autorităților în cazul prăbușirii clădirii din Otaci

Autoritățile urmează să contracteze o compania care va demola clădirea avariată din Otaci, o scară a căreia, de la etajul 1 până la 9, s-a prăbușit în seara zilei de 19 iunie. În același timp, va fi efectuată o expertiză a blocurilor adiacente din localitatea Otaci.

Deciziile au fost luate astăzi de Comisia pentru situații excepționale, care s-a întrunit în ședință pentru a stabili acțiunile necesare privind gestionarea accidentului în urma căruia 36 de familii au rămas fără acoperiș deasupra capului.

Mihail Harabagiu, șeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI, a precizat c lucrările de deblocare a zonei continuă, iar astăzi a fost efectuată cea mai periculoasă parte a muncii, prin înlăturarea plăcilor de beton care prezentau pericol pentru prăbușire.

Darea în exploatare a blocului cu diverse încălcări, acumularea permanentă a apei în subsol și modificările neautorizate în construcția blocului prin demolarea parțială a pereților de bază de către unii locatari, ar fi cauzele preliminare ale prăbușirii scării blocului cu 9 etaje.