Partidul Politic ȘOR va fi lipsit de alocații de la bugetul de stat, pentru o perioadă de un an, iar membrii formațiunii ar putea fi cercetați pentru „acțiuni de corupere a alegătorilor”. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri, 8 decembrie, de către membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Potrivit vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, la protestul din 3 decembrie organizat de Partidul Politic ȘOR în fața Judecătoriei Bălți un grup de activiști și voluntari ai formațiunii au împărțit pungi cu produse alimentare simpatizanților și protestatarilor, ceea ce constituie acțiune de corupere a alegătorilor. Potrivit CEC, concurentul electoral Partidul Politic „Șor” n-a reflectat sub nicio formă prețul serviciilor de prestație artistică a artiștilor/formațiilor artistice care au evoluat pe scena instalată în fața instanței de la Bălți. Detalii aici

Comisia a remis Procuraturii Anticorupție, spre examinare conform competenței, demersul Inspectoratului de Poliție Bălți cu privire la faptele de corupere a alegătorilor, iar Inspectoratului de Poliție Bălți sesizarea privind acțiunile de agitație electorală.

În contextul examinării informațiilor prezentate, Comisia a decis să aplice Partidului Politic Șor sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de un an, începând cu 1 ianuarie 2022 și până la 31 decembrie 2022.

„Se ia act de informația prezentată de Partidul Politic „Șor”, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/1073 din 6 decembrie 2021, cu privire la serviciile artistice prestate și explicațiile privind diferența de preț pentru folosirea temporară a echipamentului tehnic. Se aplică repetat sancțiunea sub formă de avertisment concurentului electoral Partidul Politic „Șor” pentru neexecutarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 190/2021 în partea ce ține de folosirea repetată de către concurentul electoral a fondurilor materiale nedeclarate în mărime de minim 21665,01 lei, și anume pentru organizarea întrunirii din 3 decembrie 2021. Se aplică Partidului Politic Șor sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de un an, începând cu 1 ianuarie 2022 și până la 31 decembrie 2022. Se remite Procuraturii Anticorupție, spre examinare conform competenței, demersul Inspectoratului de Poliție Bălți din 5 decembrie 2021 cu privire la faptele de corupere a alegătorilor. 5. Se remite Inspectoratului de Poliție Bălți, spre examinare conform competenței, sesizarea nr. CEC-7/1041 din 4 decembrie 2021 privind acțiunile de agitație electorală”, argumentează CEC.

Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți, care urma să aibă loc duminică, 5 decembrie la Bălți, a fost suspendat. O Hotărâre în acest sens a fost adoptată de către membrii CEC, în ședință extraordinară, duminică dimineața, 5 decembrie, la ora 6:20, cu 40 de minute înainte de deschiderea secțiilor de vot de la Bălți.

Decizia a venit după mai multe ședințe de judecată care s-au desfășurat, inclusiv pe parcursul nopților de sâmbătă și duminică și în urma cărora Marina Tauber, unul dintre cei doi candidați care urmau să se dueleze în turul doi de la Bălți, a fost exclusă de Judecătoria Bălți din cursa electorală, iar Curtea de Apel a menținut decizia instanței de fond.