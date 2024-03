„Oprirea de la oficierea celor sfinte”, sancțiune aplicată de Mitropolia Moldovei preoților care au trecut la Mitropolia Basarabiei – valabilă sau nulă?

După ce zeci de preoți din cadrul Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, au trecut la Mitropolia Basarabiei, a Patriarhiei Române, ca sancțiune, Mitropolia Moldovei a anunțat că îi oprește de la oficierea celor sfinte, pentru „părăsirea samovolnică” a Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Preoții, însă, continuă să-și țină slujbele în comunitățile lor și spun că aceste sancțiuni nu sunt valabile. Pe de altă parte, reprezentanții Mitropoliei Moldovei susțin că toate slujbele ținute de preoții care au trecut la Mitropolia Basarabiei și au fost opriți ulterior de la oficierea celor sfinte, toate cununiile, botezurile sau alte servicii ar fi nule.

Ultimul caz de „oprire de la oficierea celor sfinte” l-a vizat pe preotul Andrei Popa, de la Camencea, raionul Orhei. În acest context, preotul Iulian Rață, protopop de Orhei din partea Mitropoliei Moldovei, a declarat pentru Ziarul de Gardă, că slujbele ținute de preotul Andrei Popa nu ar avea „valoare duhovnicească”.

„Oamenii trebuie să cunoască că lucrările sfinte pe care le mimează la moment părintele nu au valoare duhovnicească”

Iulian Rață, protopop de Orhei, Mitropolia Moldovei. Foto: mitropolia.md

„Un preot, fiind oprit de la a sluji cele sfinte, sună amuzant, dar este identic unui primar căruia i-a încetat mandatul, după care el poate să aplice semnături, mult și bine, dar nu vor avea autenticitate. Adică, părintele Andrei a primit harul și binecuvântarea de a sluji de la Dumnezeu prin mâna Mitropolitului Vladimir. Aceeași mână, a Mitropolitului Vladimir, a fost cea care l-a oprit pe părinte de a sluji cele sfinte. Deci, toate slujbele, sfințirile de case, botez, cununii, Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, pe care le săvârșește părintele, sunt nule. Oamenii vor fi nevoiți, după aceasta, să le repete pe toate. Pentru că el a fost oprit de același arhiereu care l-a hirotonit. Oamenii trebuie să cunoască că lucrările sfinte pe care le mimează la moment părintele nu au valoare duhovnicească”, a spus reprezentantul Mitropoliei Moldovei.

„Asta e sperietoarea lor”

Potrivit reprezentantului Mitropoliei Basarabiei, Ion Marian, protopop de Orhei, aceste sancțiuni aplicate preoților care părăsesc Mitropolia Moldovei în favoarea Patriarhiei Române, ar fi doar niște sperietori.

„Asta e sperietoarea lor. Asta e modalitatea lor de șantaj, modalitatea lor de a pune presiune pe preoții care vor să mai treacă, de a avea frică. În momentul în care Mitropolitul Vladimir este susținător al războiului, îl susține pe Patriarhul Kirul, sunt niște abateri canonice de la normele conduitei morale. Acum, preotul are dreptul să plece pentru că nu îl mai reprezintă Mitropolitul respectiv, în altă eparhie”, a subliniat Ion Marian.

Ion Marian, protopop de Orhei, Mitropolia Basarabiei. Foto: ZdG

Preotul s-a referit la exemplul preotului Andrei Popa, de la Camencea, Orhei, explicând că acesta nu poate fi oprit de la oficierea celor sfinte de către Mitropolia Moldovei, deoarece face parte deja din Mitropolia Basarabiei.

„În ideologia lor, a opri ar însemna că preotul trebuie să facă ascultare, să plece capul și să plece din parohie, adică, el nu mai poate sluji, după unele canoane care într-adevăr stipulează lucrul ăsta. Dar, în cazul dat, după data de 23 noiembrie, preotul Andrei Popa fiind încadrat în Patriarhia Română, prin Mitropolia Basarabiei, el deja are binecuvântarea canonică. El, venind, a primit automat binecuvântarea, fără a fi oprit, încă nu era oprit. Asta ar însemna că atunci când preotul este trecut la Mitropolia Basarabiei, juridic și duhovnicește, nu mai are nicio împuternicire Mitropolia Moldovei să-l oprească. Și chiar de-l oprește, avem verdictul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care spune că față de niciun preot care aderă la Mitropolia Basarabiei nu au nicio valabilitate opririle sau caterisirile. Asta, ca să înțeleagă toată lumea. Toți preoții care trec din structura rusească din R. Moldova și aderă la Mitropolia Basarabiei nu au niciun fel de interdicții. Dimpotrivă, sunt primiți ca fii duhovnicești ai Bisericii neamului”, a punctat reprezentantul Mitropoliei Basarabiei.

„Declarațiile colegilor de la Mitropolia Moldovei sunt false”

Teodor Pelin, paroh al bisericii „Sf. Arh. Mihail” din s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, care a aderat la Mitropolia Basarabiei în august 2023 și față de care, ulterior, Mitropolia Moldovei a aplicat sancțiunea de „oprire de la oficierea celor sfinte”, susține și el că aceasta nu este valabilă. El își continuă în prezent activitatea în biserica sa.

„Declarațiile colegilor de la Mitropolia Moldovei sunt false. Ei ne acuză că noi am fi trecut ilegal, fără o carte de plecare, în altă mitropolie, invocând niște canoane care au fost scrise pentru altă perioadă de timp, în Imperiul Bizantin, pe care ei le interpretează într-un mod absolut distorsionat. Care este situația preoților basarabeni? Ei nu pleacă nicăieri. Ei revin dintr-o structură bisericească rusă, creată într-un mod abuziv și artificial în 1812, în urma războiului ruso-turc, în Patriarhia Română, în Biserica Mamă. Ei revin printr-o decizie sinodală a Patriarhiei Române, în care își asumă revenirea noastră. În ea scrie foarte clar că orice sancțiuni sunt luate împotriva preoților care revin în Patriarhia Română din Basarabia sunt nule și neavenite.

Teodor Pelin, preot care a trecut de la Mitropolia Moldovei, la Mitropolia Basarabiei. Foto: FB

Decizia Mitropoliei Moldovei este absurdă, luată din ură, din răzbunare, asupra preoților care pleacă. Ei nu pleacă nicăieri, ei revin, ei corectează o greșeală istorică. La mine în parohie, de exemplu, 70-80 la sută dețin cetățenia română. Suntem români cu toții aici. Ce avem noi cu Patriarhia Rusă? Noi revenim acasă, așa cum este firesc, să ne pomenim mai-marele neamului.

Eu, de exemplu, am plecat absolut frumos din Mitropolia Moldovei. Mi-am luat la revedere de la Mitropolit, i-am explicat de ce eu nu mă mai regăsesc în structura asta eclesială. Și, la urma urmei, nu am venit din capul meu, am venit la îndemnul consiliului bisericesc, al sătenilor, al comunității, care de vreo 10 ani îmi tot spun: Când revenim acasă? Când ne întoarcem în Patriarhia Română?”.

„Tainele toate sunt valide”

Preotul consideră că aceste sancțiuni sunt aplicate de Mitropolia Moldovei pentru a-i speria pe ceilalți preoți care doresc să adere la Mitropolia Basarabiei.

„După ce noi am plecat, trece o săptămână, două-trei, noi deja suntem membri, clerici canonici ai Patriarhiei Române, iar Mitropolia Moscovei din urmă ne sancționează. E un non-sens. E un lucru foarte urât”, a argumentat preotul de la Dubăsarii Vechi. El a subliniat că preoții rămân în bisericile lor și își continuă slujbele și oficierile celor sfinte.

„Tainele toate sunt valide. Este o absurditate să spui că tainele nu sunt valide. Noi nu desființăm sancțiunile, însă nu poți să sancționezi trecerea preoților basarabeni, revenirea lor în Patriarhia Mamă. Noi am fost luați cu forța din Mitropolia Iașilor și anexați cu forța la Biserica Rusă. Unde au fost atunci canoanele? Nu s-a respectat niciun canon, absolut”, a punctat preotul.

„Sancțiunile nu se aplică, atât timp cât noi suntem primiți canonic într-o altă eparhie”

Un alt preot care a trecut la sfârșitul anului trecut la Mitropolia Basarabiei, Radu Soroja, de la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din municipiul Chișinău, la fel a argumentat că sancțiunile Mitropoliei Moldovei nu au puterea asupra lui.

„Sancțiunile nu se aplică, atât timp cât noi suntem primiți canonic într-o altă eparhie, în altă subordine ierarhică. Lucrurile astea se fac doar din cauza așa-zisei neascultări, care se manifestă printr-o plecarea așa-zisă samovolnică. De fapt, nu pleacă preotul din capul lui, ci ascultă dorința întregii comunități, reprezentată de comitetul parohial. Așa s-a întâmplat în comunitatea unde sunt eu slujitor. (…) În prezent, totul se întâmplă la fel ca și până la trecerea la Mitropolia Basarabiei, diferența este doar de subordine ierarhică, adică noi ne supunem alte Mitropolii. Harul Duhului Sfânt nu poate fi șters printr-o decizie, este ceva mai presus de cuvânt și de înțelegerea minții omului”, a explicat preotul.

Ce se întâmplă cu edificiile bisericilor?

În mod procedural, edificiile bisericilor trebuie să aparțină comunităților, dar multe dintre ele sunt înregistrate oficial ca aparținând Mitropoliei Moldovei, fapt contestat în prezent de Mitropolia Basarabiei, a menționat Ion Marian, protopop de Orhei, din partea Mitropoliei Basarabiei.

„În 2002 s-au făcut unele înțelegeri între Mitropolia Moldovei și Vladimir Voronin (fost președinte al R. Moldova) și au împroprietărit Mitropolia Moldovei cam cu toate bisericile. Toate, practic, au fost date în folosință sau în proprietate. Anul acesta a fost anulat contractul respectiv de către Guvern și este suspendat. După ce judecata va definitiva procesul, va fi o lămurire cu toate terenurile și bisericile. Până atunci, ele stau suspendate. Mitropolia Basarabiei a înaintat o cerere de dare în judecată sub aspectul de lămurire a contractelor prin care, abuziv, Mitropolia Moldovei a pus mâna pe ceea ce nu-i aparține”, a precizat Ion Marian.

Astfel, și printre bisericile care au trecut la Mitropolia Basarabiei se numără edificii înregistrate ca bunuri aparținând Mitropoliei Moldovei, deși comunitățile sunt înregistrate ca fiind parte a Mitropoliei Basarabiei, a explicat preotul.

„Dacă se va anula prin judecată, se va anula toată împuternicirea Mitropoliei Moldovei de a fi stăpână abuziv, atunci fiecare parohie va reveni la autoritatea publică locală, la primărie sau la comunitate”, a punctat reprezentantul Mitropoliei Basarabiei.

După începutul războiului din Ucraina, zeci de preoți din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, au aderat împreună cu bisericile și comunitățile lor la Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române. Mulți au argumentat că nu doresc să reprezinte Patriarhia Rusă și că nu vor să se roage pentru Patriarhul rus Kirill, un susținător al războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei.