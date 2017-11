O serie de încălcări, depistate la Azilul Republican din Chișinău. Gherștega se apără: „Ne deschideți ochii la unele greșeli pe care noi nu le observăm”

În cadrul ședinței de astăzi, 27 noiembrie, a Curții de Conturi a fost prezentat raportul auditului situațiilor financiare la Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău. În cadrul prezentării raportului, au fost menționate mai multe încălcări stabilite la Azil.

„Am stabilit mai multe încălcări și erori la întocmirea rapoartelor de contabilitatea de la Azil. Totodată, am stabilit că 15 camere reparate sunt libere, în timp ce majoritatea beneficiarilor azilului stau în camere care se află într-o stare deplorabilă. De asemenea, am găsit produse alimentare cu termen de valabilitate expirat. Au raportat și niște achiziții publice mai scumpe decât prețul de pe piață. Am depistat situații frauduloase, decontarea unor sume mari, oferirea unor premii, unor persoane, fără a menționa motivul oferirii acestor premii. De asemenea, s-au făcut tranzacții, fără întocmirea vreunui document. Am depistat și mai multe ajutoare umanitare, depozitate într-o încăpere, și care nu erau înscrise într-un raport special. Beneficiarii acestui azil au declarat că nu li se oferă suficiente lucruri de primă necesitate și de aceea ei sunt nevoiți să le cumpere singuri”, susține Irina Pîntea, controlor de stat principal, Direcția generală auditul sectorului social.

„Chiar vă mulțumesc că ne deschideți ochii la unele greșeli pe care noi nu le observăm”, s-a justificat Gheorghe Gherștega, directorul Azilului, numit în funcție la începutul anului 2010. Acesta nu a știut cum să motiveze ilegalitățile stabilite de misiunea de audit.

„Misiunea de audit a declarat că este în imposibilitatea exprimării unei opinii, ceea ce înseamnă că totul este foarte încurcat acolo. Este foarte grav: chiar să pornim de la faptul că oamenii nu au primit pastă de dinți și hârtie igienică, asta în timp ce aceste lucruri stau depozitate și termenul lor de valabilitate expiră. Acolo doar sunt părinții noștri. Cum este posibil acest lucru? Noi nu știam că lucrurile pot fi chiar atât de grave”, s-a arătat indignat Veaceslav Untilă, președintele Curții de Conturi a R. Moldova.

„Primiți ajutoare umanitare și trebuie să înțelegeți că nu puteți face cu ele ce vreți și să le repartizați cui vreți. Oamenii trăiesc în condiții groaznice, uitați-vă la aceste camere distruse. Spuneți că ei nu vor să se mute în camerele reparate de la etajul al IV-lea pentru că ar fi prea sus, dar acest lucru nu este adevărat. În Azil este un ascensor, pe care nu l-ați pornit”, i-a reproșat Andrei Munteanu, membru al Curți de Conturi, directorului Azilului.

„S-ar putea ca data viitoare să ne întâlnim la Parlament”, l-a atenționat Tamara Andrușca, vicepreședinta Curții de Conturi.

Amintim că ZdG a urmărit, timp de mai multe luni, situația de la Azilul Republican din Chișinău și a scris o serie de articole despre „politica” directorului Gheorghe Gherștega. Săptămânal, la redacție veneau mai mulți beneficiari care ni se plângeau de condițiile insuportabile de acolo și atitudinea directorului față de ei. După câteva săptămâni de la publicarea primului articol: „Culisele Azilului republican pentru invalizi şi pensionari”, directorul Azilului republican a fost demis la 15 ianuarie 2016, după ce, la sfârşit de noiembrie 2015, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) a efectuat un control inopinat la azil. În urma verificărilor, s-au depistat mai multe încălcări, printre care: nu au fost înregistrate procedurile achiziţiilor publice petrecute; lipseau procesele-verbale şi registrele de evidenţă a contractelor; azilul nu a întocmit niciun raport pentru contractele încheiate, etc. Însă, după mai puţin de o lună, la 11 februarie, el a fost restabilit în funcție. Potrivit MMPSF, Gheorghe Gherştega a fost restabilit în funcţie în baza acţiunii înaintată în instanţa de judecată de către acesta cu privire la încălcarea procedurii de aplicare a sancţiunii disciplinare sub formă de concediere. „S-a constatat încălcarea prevederilor Codului Muncii, potrivit căreia până la aplicarea sancţiunii disciplinare angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Explicaţia poate fi prezentată de către salariat în termen de cinci zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor. În context, ţinem să menţionăm că explicaţia scrisă a fost solicitată de la dl Gherştega pe data de 14 ianuarie 2016, fiind stabilit şi termenul limită de prezentare a acesteia – 15 ianuarie (contrar prevederilor din Codul Muncii). La data de 15 ianuarie dl Gherştega a solicitat în scris prelungirea termenului de prezentare a explicaţiei până la data de 20 ianuarie. Însă solicitarea respectivă nu a fost luată în considerare şi la data 15 ianuarie, curent, a fost întocmit un proces-verbal cu privire la neprezentarea de către Gheorghe Gherştega a explicaţiilor solicitate. Ulterior, şeful Azilului republican a fost demis. Astfel, în scopul înlăturării încălcării procedurii de aplicare a sancţiunii disciplinare sub formă de concediere, prin ordinul ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost abrogat ordinul cu privire la concedierea domnului Gherştega Gheorghe”, se menţiona atunci într-un răspuns trimis de către MMPSF.

Ulterior, după ce ZdG a scris mai multe articole și MMPSF a făcut controale inopinate, Gheorghe Gherștega, care refuza să discute cu noi a venit la redacție, ca să ne învinuiască de insistența cu care scriam articole, spunând că ar fi vreo răfuială politică și negând faptul că cele relatate de noi ar fi prezentat situația reală din Azil.

