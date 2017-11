O basarabeancă, victimă a violenței, inclusă în lista „100 cele mai inspiraţionale femei din lume”

A supravieţuit violenţei domestice şi a ajuns să fie inclusă în lista BBC „100 cele mai inspiraţionale şi inovatoare femei din lume”, pentru că a încurajat femeile să lupte pentru drepturile și demnitatea lor. Este vorba despre Maria Scorodinschi, din oraşul Drochia, care a devenit un etalon al luptei împotriva violenţei în familie.

Am cunoscut-o pe Maria, într-o după-amiază posomorâtă. Stătea timidă, cu mâinile adunate în poală și asculta tăcută și emoționată povestea colegilor ei de necaz, tot victime ale violenței în familie. Însă, vocea ei prinde contur și încredere atunci când o femeie începe să se învinovățească pentru palma pe care a primit-o, pentru serile când soțul venea beat acasă și lovea în ea ca într-un sac. „Nu noi suntem cei care poartă răspundere pentru alcoolismul și agresivitatea soțului și nu trebuie să uităm că cel mai mult în această situație au de suferit copii”, o întrerupe Maria.

Ea ne povestește că a trăit drama violenţei încă din copilărie. „Practic toată copilăria mea am văzut cum tata o bătea pe mama. Tata este un om agresiv, iar mama chiar şi acum, din păcate, suportă toate acestea. Este foarte greu când vezi că tata loveşte în cel mai drag om din viaţa ta. Acestea sunt amintirile din copilăria mea. De fapt, copiii suferă cel mai mult în astfel de situaţii. Am deja 33 de ani, dar şi până acum am coşmaruri în care visez că tata o bate pe mama, iar noi plângem, strigăm şi suferim că nu o putem ajuta”, ne spune Maria, o femeie micuţă, firavă și cu ochii mari. Însă istoria cu agresorii din familie nu se încheie aici. Şi Maria a ajuns în cercul violenţei. S-a căsătorit cu un bărbat atunci când a aflat că este însărcinată. „Soţul a fost agresiv chiar de la început, însă am preferat să rămân cu el, după ce am aflat că aştept un copil. Mi-a spus: fie avortez, fie rămân cu el. Aşa am trăit în frică timp de opt ani. Mă bătea şi-mi spunea că sunt o povară pentru el. Fiinţele care m-au ajutat să ies din acest cerc vicios au fost copiii mei. Ei m-au motivat să lupt. Odată ce eu suportam această violenţă, îi supuneam la stres pe ei, le umpleam copilăria de traume. Persoanele de la Centrul Maternal m-au susţinut să depăşesc starea de frică, teamă morbidă în care am trăit”, recunoaşte Maria.

„Bărbaţii trebuie să înţeleagă că suntem egali. Din păcate, încă mai există acel stereotip că bărbatul este superior femeii”, conchide Maria Scorodinschi.

Violenţa domestică ucide zilnic câte 200 de femei din întreaga lume. „Anual, peste 60.000 de femei mor din cauza violenţei domestice. Dacă am compara aceste statistici cu cele din aviaţie, am putea spune că, zilnic, în lume se prăbuşeşte câte un avion cu 200 de femei la bord. Ne cutremurăm atunci când vedem la ştiri că s-a produs un accident aviatic, ne este milă de acei oameni care au urcat la bord şi şi-au pierdut viaţa, dar rămânem reci şi indiferenţi când vorbim despre victimele violenţei domestice”, susţine Ulziisuren Jamsran, reprezentanta UN Women Moldova.