„Nu mi-o propus niciun… iaca fata-i de față, băiatu-i de față”. Familia de la Vărzărești, despre care s-a relatat că i s-ar fi propus bani pentru a înregistra o rudă în lista persoanelor decedate de Covid-19 reacționează

Familia Fărâmă din Vărzărești, Nisporeni, despre care preotul din localitate, Sergiu Ivanov a spus că polițiștii i-ar fi propus bani pentru ca să-l treacă pe Alexandru Fărâmă, un bărbat de 87 de ani, decedat la sfârșitul lunii mai în lista celor decedați de Covid-19 pentru „15-20 de mii de lei” susține că informațiile sunt false.

„Nu mi-o propus niciun… iaca fata-i de față, băiatu-i de față. Nu ni-o propus nimeni, așa ceva n-am avut”, ne-a declarat soția persoanei decedate. Și celelalte rude au negat afirmațiile preotului. La fel a făcut și Constantin, nepotul invocat de slujitorul bisericii că i-ar fi transmis această informație. „El singur a vorbit că a avut așa cazuri și la urmă m-a implicat pe mine în interviul pe care l-a dat el pe Facebook”, susține Constantin, nepotul persoanei decedate.

Cazul a fost făcut public la 30 mai 2020 când preotul Sergiu Ivanov, parohul Bisericii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din Vărzărești, Nisporeni, anunța pe Facebook că la el s-a adresat nepotul lui Alexandru Fărâmă, un bărbat de 87 de ani, decedat în ajun. Preotul susținea că acesta i-a relatat că doi polițiști, care au venit să constate decesul bărbatului, i-ar fi propus bani pentru ca în actele constatatoare să fie scris că acesta a decedat din cauza coronavirusului de tip nou.

„Poate scriem aici că o murit de virus…”

Preotul Sergiu Ivanov

„Dânsul a venit și…. șoc! îmi spune el. Vă zic încă o dată. Am acceptul lui să fac acest lucru public. Că atunci când a sunat la 112, imediat au venit, sau peste un timp, a venit o mașină a poliției, un domn, îmbrăcat în uniformă de polițist și o doamnă, tânără, îmbrăcată în uniformă de polițist, care a scos un act cu multe, multe semnături pe el, deja completat, și a întrebat: cine răspunde de acest om, cine-i principalul care se ocupă de înmormântare. La care nepotul care a vorbit cu mine îi zice: – Eu sunt. Zice: – Bine. S-au retras mai într-o parte și zice: – Cum facem mai departe? – Da, bine, vezi, înțelegi cum acum la noi e situația. Poate scriem aici că o murit de virus și azi până seara sau mâine o să vină o persoană care o să vă aducă 15-20 de mii de lei să… Nepotul bătrânului îi zice: – Da îi aveți acum, la voi? – Nu, o să vină o persoană care se ocupă de treaba asta”, spunea preotul din Vărzărești.

Istoria relatată de părintele Sergiu Ivanov a fost văzută de 38 de mii de persoane pe Facebook, iar ulterior a fost preluată de alți internauți cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare. Unul dintre cei care au răspândit mesajul preotului a fost Sergiu Postică, proprietarul unui local de ceremonii din apropierea capitalei, care are peste 35 de mii de urmăritori pe Facebook.

Postică a venit și cu elemente noi, relatând publicului că ar cunoaște alte cazuri când rudelor unor persoane decedate li s-ar fi propus bani pentru ca acestea să semneze acte care să constate că decesul a fost provocat de noul tip de coronavirus. Clipul video publicat de Postică a adunat aproape un milion de vizualizări, însă ulterior a fost șters de autor.

Sergiu Postică

„Se duc oameni să-i înmormânteze și se apropie de rude și le spun: – Dați să scriem că-i de Covid. Am caz concret care o spus categoric: „Ce-i cu voi?”. Ieri a făcut de-a 40-a, 40 de zile în urmă a murit mama cuiva și o spus: „Nu, categoric nu scrieți Covid acolo”. Dar am cazuri în care au acceptat bani. Cel puțin trei cazuri… La două le știu și suma. La una știu că-i patru mii de lei, la una știu că-i două mii de lei, dar le-au dat bani la oameni pentru ce? Ca să arate număr mai mare la noi de morți de COVID? Exact la aceeași temă este un părinte de la Vărzărești, este o postare publică făcută pe Facebook, exact aceeași situație: a venit, s-au propus bani ca să scrie COVID, dar el nu era de COVID. Vă mai pun un fragment și din înregistrarea ceea ca să înțelegeți că e un fenomen în masă. Asta nu-i un fleac”, afirma Postică.

„Mătincă vreo 14 mii se dă să spui că a murit de COVID”

Istoria relatată de preotul Sergiu Ivanov a ajuns și la urechile locuitorilor comunei Vărzărești. Deși nu cunosc detalii, aproape toți spun că au auzit că familiei Fărâmă i s-au propus bani pentru a fi indicat în acte că moș Alexandru a murit de COVID-19.

„Am auzit că le-a pus pe fiicele lui ori pe feciori, că nici nu știu ce copii are… Le-a spus că le dă 14 mii de lei și să spună că a murit de COVID. Și deja și eu am zis că poate așa și este, de unde să știu?”, povestește o locuitoare din Vărzărești.

„Mătincă vreo 14 mii se dă să spui că a murit de COVID. Nu pot să-ți spun un om care mi-a spus, dar zice că iaca a murit un moșneag și le-a spus că dă 14 mii de lei ca să spună că a murit de COVID. Iată ce am auzit. Mai mult nu știu”, ne spune altă locuitoare din sat.

Sătenii din Vărzărești povestesc reporterilor ZdG despre zvonurile din sat legate de afirmațiile preotului și decesul lui Alexandru Fărâmă

„Nu, nu, nu. Nimeni. Nici nu-mi trebuie”

Cazul familiei Fărâmă din Vărzărești a fost intens mediatizat, deși niciun membru al familiei nu a fost întrebat vreodată dacă informațiile răspândite de preot sunt sau nu adevărate.

ZdG a mers pe urmele acestei istorii, pentru a afla circumstanțele ei și pentru a o reda din perspectiva celor vizați. Ghidați de primarul comunei, am ajuns la familia Fărâmă, din Vărzărești, Nisporeni, pentru o discuție cu soția bărbatului decedat.

— Eu am chemat poliția, ca să nu zică că l-am bătut, ori l-am gâtuit, ori…

— Și a venit poliția și ce a zis?

— Ne-a întrebat de ce a murit, de ce… Eu i-am spus drept. Cum o murit de bătrânețe, cum o paralizat o perioadă și a decedat…

— Dar cineva v-a propus bani să spună că a murit de COVID?

— Nu mi-o propus niciun… iaca fata-i de față, băiatu-i de față. Nu ni-o propus nimeni, așa ceva n-am avut.

— Adică nimeni nu o zis că vă propune 15-20 de mii de lei, cum spunea preotul?

— Nu, nu, nu. Nimeni. Nici nu-mi trebuie.

— Dar polițiștii au venit aici și ce au făcut? Puteți să ne descrieți?

— Eiii, cum? Au scris acolo cum l-au găsit. El pe pat… cum el repede o murit”, povestește soția bărbatului decedat.

Soția lui Alexandru Fărâmă. Vărzărești, Nisporeni

„Părintele, el l-a implicat în așa chestiuni, dar Costică nu a spus așa vorbe”

A negat că au fost vreodată discuții despre bani și Fiodor Fărâmă, unul dintre fiii celui decedat, dar și Vasile Paladi, ginerele acestuia.

„Nu mi-a propus nimeni. Nici n-o fost vorbă de așa ceva. Ei (polițiștii, n.r.) au spus ca să nu vină cineva să vă amendeze, să nu fie multe persoane. Noi am spus că numai rudele o să fie și gata”, punctează Fiodor Fărâmă.

Fiodor Fărâmă, fiul decedatului Alexandru Fărâmă. Vărzărești, Nisporeni

Și Vasile Paladi, ginerele bărbatului decedat, neagă orice discuție despre bani la constatarea decesului.

— A venit o parte feminină și un bărbat. Au venit normal, au fotografiat în casă cum tata stătea mort și pe urmă au ieșit afară, au filmat afară frumușel și pe urmă s-au apucat de scris documentul. Au scris acolo ce a trebuit de scris. Și la urmă domnul l-a întrebat pe Costică: – Ce să scriem în document? O zis că: -Scrie decesul și bătrânețea, că are 87 de ani, ce vreți voi? Și asta a fost.

— Dar a mers vorba de virus? De bani?

— N-o mers nimica. Nimica n-o mers. N-o mers nicio vorbă de asta.

— Poate cineva nu a înțeles corect, poate s-a vorbit că dacă o să aduceți mai multă lume o să vă pună amendă?

— Aici a fost o implicare. Domnul de la deal, părintele, el l-a implicat în așa chestiuni, dar Costică nu a spus așa vorbe. Iată cum o fost.

— Deci, Constantin s-a dus la preot și ce i-a spus?

— De înmormântare, ca să înmormânteze moșneagul pe luni”, precizează bărbatul.

Vasile Paladi, ginerele lui Alexandru Fărâmă. Vărzărești, Nisporeni

„El singur a vorbit că a avut așa cazuri și la urmă m-a implicat pe mine”

Constantin, nepotul invocat în discursul preotului Sergiu Ivanov, era la muncă. Am discutat cu el la telefon și l-am rugat să ne descrie cum a decurs întâlnirea cu preotul, întâlnire care l-a făcut pe slujitorul Domnului să spună că polițiștii i-au propus bani.

„Noi ne-am dus la biserică și l-am luat ca să facă înmormântarea și am ajuns, am vorbit acolo: – Părinte, iaca avem nevoie așa și așa. Și el o spus: – Bine, facem treabă. Pe luni, iată la ce oră. Ne-am înțeles și după aceea el ne întreabă: – La voi o fost tot normal? Că am avut cazuri că… nu v-o propus poliția nimic? Zic: – Nu, nu ni-o propus nimic. Ce să ne propună? – Eiii, că am avut cazuri că o venit poliția și o propus bani ca să scrieți pe proces că a murit de coronavirus. Zic: – Nu, nu, nu. Noi n-am avut așa ceva. Zic: – Cine o avut, o avut. Și el a luat datele bunelului de deces și m-a întrebat pe mine, zice: – Eu am să fac o publicare, îmi dați voie? Dar eu n-am înțeles ce vrea să facă el. Și îi zic: – D-stră faceți ce vreți. Ce am eu cu d-stră să vă spun eu că da sau nu? Nici n-am înțeles ce a vrut să spună el. Și când seara, hop, el publică că eu i-am spus lui că a venit poliția și… El singur a vorbit că a avut așa cazuri și la urmă m-a implicat pe mine în interviul pe care l-a dat el pe Facebook”, susține Constantin.

Reporterul ZdG discutând la telefon cu nepotul defunctului, Constantin, numele căruia a fost invocat de preotul Sergiu Ivanov în live-urile sale de pe facebook

Tânărul afirmă că nu înțelege de ce preotul a răspândit o asemenea istorie și neagă că ar fi fost speriat de polițiști, așa cum afirmă parohul.

„După asta, el a venit la mine la poartă și mi-a propus să mă duc cu dânsul la procurorul general și să nu mă tem să spun, nu știu ce. Zic: – Ce să spun, părinte? Nu mă implica pe mine că eu tot am rude multe în poliție și nu vreau să mă fac de rușine în fața rudelor. Zic: – D-stră trebuia să-mi explicați mie concret ce ați vrut să faceți și avea să vă spun dacă da sau nu. El a făcut ce-a vrut și ce-a știut, dar noi așa ceva nu am avut și nu i-am spus lui că au venit și mi-au propus bani să spun că a murit nenea de coronavirus. El pe mine m-a implicat cel mai tare. Nu m-a amenințat pe mine nimeni. La mine a venit poliția și m-a interogat cum a fost. Și cum a fost, eu așa am spus. Încă polițiștii m-au filmat cât au făcut ei procesul. Pe mine nimeni nu m-a amenințat. Eu nu pot să vă spun ce urmărește el (preotul, n.r.), ce face. Cum pot să știu eu ce face el? El vrea să publice că vrea să scape de coronavirus, că asta e o falsificare… Doar se vede și pe Facebook ce postări face el. Eu nu știu… ”, spune, nedumerit, Constantin.

Constantin Ungureanu, primarul comunei Vărzărești, Nisporeni, împreună cu rudele defunctului Alexandru Fărâmă, discutând despre zvonurile care circulă în sat – că li s-au propus bani pentru ca Alexandru Fărâmă să fie trecut în lista persoanelor decedate de Covid 19.

„Eu am rămas în șoc. Colegul meu tot”

Primarul comunei Vărzărești susține că a discutat cu membrii familiei Fărâmă la câteva zile după deces. Încă atunci aceștia i-au spus că informațiile răspândite de preot nu corespund adevărului.

„Nepotul decedatului a venit la primărie să ridice certificatul de deces. Personal l-am chemat, pe nepot și soția, chiar era și soția decedatului prezentă. Și am întrebat: – Chiar într-adevăr așa ceva a fost? S-a adresat cineva la voi și v-a propus anumite sume? Și dumnealor categoric, în prezența mai multor martori, au spus: „Nu, domn primar. Așa ceva nu a fost”. L-au îngropat, tot normal, conform cerințelor care sunt”, punctează primarul de Vărzărești, Constantin Ungureanu.

Constantin Ungureanu, primarul comunei Vărzărești din raionul Nisporeni

Cristina Rizu este unul dintre cei doi polițiști care au fost acasă la familia Fărâmă pentru a constata decesul. Am găsit-o în satul Grozești, în ziua sa liberă.

„Eu eram în serviciu, cu colegul meu, agent superior. Ne-am deplasat la fața locului, am documentat cazul, ceea ce facem de obicei: cercetare la fața locului, poze… Dumnealor ne-au permis să intrăm în domiciliu, să investigăm cazul, să audiem persoanele. Colegul meu a audiat soția defunctului și un nepot și eu deja am făcut o cercetare la fața locului. Am ieșit din ogradă să ne deplasăm la Inspectoratul de Poliție Nisporeni și atunci un nepot ne-a oprit pentru că avea câteva întrebări legate de înmormântare, adică cum trebuie procedat pe timp de pandemie. Atunci colegul i-a explicat că doar rudele apropiate, păstrarea distanței sociale, cu măști”, povestește polițista despre cazul lui Alexandru Fărâmă.

„Nici vorbă nu a fost de bani. Atât a fost vorbit, doar cum trebuie să-l înmormânteze, nimic altceva. Nici de mine nu s-a apropiat nimeni, nici de coleg. Noi permanent eram împreună, permanent vorbeam despre caz, despre domnul care a decedat. El era în vârstă, știau și ei de ce a decedat și nu, nu a fost așa ceva, nici într-un caz. Doamne ferește! Nicidecum, nu. Într-adevăr, ei au semnat, dar au semnat audierea soției defunctului și pe cercetare deja. Atât. Nimic altceva”, explică subofițera din cadrul Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție (IP) Nisporeni.

Cristina Rizu este unul dintre cei doi polițiști care au fost acasă la familia Fărâmă pentru a constata decesul. În luna august va împlini un an de când activează în cadrul poliției.

Angajată de mai puțin de un an în poliție, tânăra susţine că a trăit un adevărat șoc după acuzațiile venite din partea preotului.

„Nu m-am simțit bine, pentru că au fost minciuni. Eu am aflat de la serviciu, m-a sunat și mi s-a spus că trebuie să ne prezentăm la serviciu. Era ziua mea liberă, n-am știut despre ce este vorba. Când am ajuns la fața locului, mi-au spus ce și cum. Eu am rămas în șoc. Colegul meu tot. Cum, noi, ca polițiști, de unde să ne permitem noi 20 de mii de lei să transmitem cuiva?”, punctează Cristina.

„A fost pornit un proces-verbal de autosesizare privind calomnia”

După declarațiile preotului din Vărzărești, IP Nisporeni a inițiat o anchetă de serviciu. „Au fost audiate soția persoanei decedate și persoanele care au fost la fața locului și au dat declarații când a fost grupa operativă, inclusiv angajații care au fost la fața locului. Cele relatate de preot nu corespund adevărului și pe cazul dat, IP Nisporeni a pornit un proces-verbal de autosesizare privind elementele constitutive ale art. 70 din Codul contravențional, calomnia”, menționează Viorel Tican, șef-adjunct al Secției Securitate Publică din cadrul IP Nisporeni.

Viorel Tican, șef-adjunct al Secției Securitate Publică din cadrul IP Nisporeni

Reprezentantul IP Nisporeni susține că, înainte de a acuza polițiștii că au propus bani pentru a înregistra decesul lui Alexandru Fărâmă în lista persoanelor răpuse de COVID-19, preotul Sergiu Ivanov a fost amendat de 5 ori pentru nerespectarea hotărârilor Comisiei pentru Situații Excepționale. Deși parohul a acuzat că patru procese-verbale au fost întocmite la 1 iunie, adică după ce învinuise poliția, oamenii legii susțin că preotul cunoștea mai demult despre încălcările comise, deoarece fusese înștiințat și citat telefonic.

„Acum, ceea ce ține, domnilor polițiști de la Nisporeni, de anchetele voastre, eu v-am mai arătat și mai deunăzi. Iată, după ce am publicat eu, patru mi-au venit, în mărime de 100 de mii de lei. Exact după ce am publicat eu cazul cu moș Alexandru. Voi la mine altfel nu vă puteți băga decât să mă speriați cu amenzi. Voi credeți că eu sunt de doi ani și nu-mi ajunge curaj sau mă tem de voi? Vă înșelați amarnic”, acuza preotul într-un live pe facebook, publicat pe 13 iunie.

„L-o speriat tare. Dumnezeu cu dânșii”

„În toată această perioadă, dlui efectua servicii divine în incinta bisericii, fără a fi respectate condițiile impuse conform hotărârii Comisiei Naționale de Situații de Urgență. Aceste procese-verbale au fost întocmite în aceeași zi din motivul că preotul a fost citat, atât telefonic, cât și prin citație recomandată la domiciliu. Dânsul a refuzat să se prezinte. Aceste procese-verbale au fost expediate la domiciliu, ca dânsul să aibă posibilitatea să le conteste”, explică Viorel Tican.

Părintele Sergiu Ivanov și-a menținut însă declarațiile chiar și după ce acestea au fost combătute de rudele victimei, iar organele de drept au inițiat un proces contravențional pentru calomnie pe numele slujitorului bisericii.

— Țțț. Ia uite la dânsul, nu? L-o speriat tare. Dumnezeu cu dânșii. Dacă ei procedează în felul ăsta, e treaba lor.

— Dar dvs. nu aveți, nu știu, poate dvs. ați interpretat greșit. Nu aveți vreo remușcare?

— Ce, eu mă joc cu declarațiile astea? Am întrebat de 3 ori față de toți. Am zis, tu îmi dai voie să fac public toate astea. A zis: – Da, părinte, noi suntem cu dvs., vă susținem, sigur, da, eu urmăresc, noi suntem pentru, da… Am zis: – Vezi, că după asta o să fie urmări, că nu poate să rămână lucrurile astea așa. A zis: – Nu mă tem eu de nimic. Au fost oameni de față, au auzit lucrul ăsta…”, susține părintele.

ZdG a analizat și alte cazuri despre care se vehicula că se ofereau bani pentru a include o rudă în lista persoanelor decedate de Covid-19. Toate cazurile s-au dovedit a fi false.

Citiți articolul complet: În căutarea oamenilor care au primit bani pentru ca rudele lor să fie înregistrate ca decedate de COVID-19