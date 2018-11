Motivele pentru care Gheorghe Duca își dă demisia din funcția de președinte al Academiei de Științe

Președintele Academiei de Științe a Moldovei își dă demisia. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe extraordinare, iar Gheorghe Duca a declarat că se retrage din funcția de președinte al instituției din motive de sănătate.

„Această decizie coincide cu procesul penal referitor la salariile familiei noastre reactualizat recent. Dar nu repercusiunile directe ale procesului au determinat retragerea mea din funcție. Sunt alte câteva motive care m-au determinat la acest pas anume acum. Suspiciunile și incertitudinea din jurul acestui caz îmi ridică tensiunea și glicemia și nu vreau să se repete situația cu problema de sănătate care am avut-o în luna mai. Din păcate, în condițiile noilor reforme experiența mea de manager nu mai este solicitată, sunt alte așteptări și alte prerogative”, a declarat Gheorghe Duca.

Duca a mai precizat că în condițiile în care nu voi mai fi persoană publică, speră că justiția va face dreptate și va avea o atitudine obiectivă și imparțială față de el, pentru a pune capăt atacurilor și denigrărilor publice, făcute la adresa lui și a familiei sale.

„Vreau astăzi să menționez că nu mă consider vinovat, nu am făcut nici un fel de scheme și delapidări, dimpotrivă am consolidat proprietățile Academiei și nu am lăsat să fie privatizat nici un ar de teren. Și ultima, referitor la proprietăți. Mi-ași fi dorit… sau poate nu… ca tot ceea ce s-a scris în presă să ne aparțină. Bunurile materiale din proprietatea noastră le-am declarat oficial și aceste bunuri reprezintă averea acumulată pe parcursul a mai bine de 40 ani de viață în comun și de activitate a două persoane care am ocupat funcții și am beneficiat de salarii bune. Atât eu, cât și soția am susținut tezele de doctorat la vârsta de 25-26 ani, fiecare dintre noi la momentul căsătoriei avea apartament – eu în Chișinău și soția în St. Petersburg, la începutul anilor 90 am activat în Italia la Universitatea La Sapienza aproape 4 ani cu un salariu mai mult decât considerabil. Și, în fine – am avut părinți gospodari, care ne-au susținut și ne-au lăsat în moștenire bunurile acumulate de ei. Nu văd de ce se face atâta zarvă în jurul acestor lucruri. Dar astăzi cu atât mai mult nu doresc să mă îndreptățesc și nici nu vreau să termin pe această notă dureroasă pentru mine”, a conchis Duca.

Potrivit declarației de avere și interese pentru 2017, Duca a ridicat un salariu de de circa 170 de mii de lei de la AȘM, la care se mai adaugă circa 270 de mii de lei din activitatea didactică. La veniturile acestea se mai adaugă o indemnizație academică de 48 de mii de lei, o indemnizație de membru de onoare a Academiei Române în mărime de aproximativ 36 de mii de lei și o pensie de circa 119 mii de lei. Familia lui Duca deține o casă de locuit de 184 m2, dobândită în 2008 și o vilă dobândită în 2015. Din 2016, Duca conduce o mașină de model Hyndai Santa Fe, fabricată în același an, care costă 36 de mii de euro.

În 2014, Comisia Națională de Integritate a constatat că Gheorghe Duca a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013. Rezultate controlului anunțate au arătat că acesta nu a declarat 4 terenuri extravilane, 17 conturi bancare, 146 de acțiuni la o societate comercială și 398 acțiuni la o altă societate comercială. De asemenea, Gheorghe Duca nu și-a declarat cota-parte de 10% în capitalul social al unui S.R.L. și cota-parte a soției de 30% în capitalul social al altui S.R.L.