Motivele lui Plahotniuc pentru care pleacă de la șefia PDM

Vlad Plahotniuc pleacă din funcția de președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM). Politicianul, care a plecat peste hotarele țării la scurt timp după ce partidul, sub presiune externă, a trecut în opoziție, a făcut anunțul prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook.

Plahotniuc și-a motivat demisia de la șefia PDM prin faptul că persoana sa ar fi fost problema pentru ca partidele proeuropene din Parlament au refuzat dialogul cu PDM.

Referitor la mandatul de deputat, Plahotniuc susține că nu-și dorește pentru „imunitate”, dar că respectă voturile cetățenilor, iar o decizie în această privință urmeaăz să fie luată împreună cu ei.

La 14 iunie, după o săptămână de blocaj politic, protestatari plătiți și dotați cu corturi pentru „a apăra” instituțiile statului, pe fundalul incertitudinilor din societate, generate de legalitatea Guvernelor Sandu și Filip, dar și, cel mai important, în contextul recunoașterii treptate de către comunitatea internațională a majorității parlamentare PSRM-Blocul ACUM și a Guvernului Sandu, Partidul Democrat din Moldova (PDM) s-a retras de la putere, prin demisia Guvernului Filip.

Evenimentul a fost succedat de decizia Curții Constituționale de a-și anula și a-și revizui hotărârile adoptate în zilele de 7-9 iunie, respectiv, Parlamentul și Guvernul Sandu au devenit funcționale.

Pe 21 iunie, Comisia de la Veneția a criticat dur deciziile Curții Constituționale.