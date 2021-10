Ministra Nemerenco, despre indemnizațiile unice de 16 mii de lei pentru lucrătorii medicali care au trecut prin COVID-19: nu sunt plătite din 1 ianuarie 2021

Indemnizația de 16 mii de lei pentru lucrărorii medicali infectați cu COVID-19 la locul de muncă care a fost instituită de fosta guvernare și plata de 100 de mii de lei pentru cazurile de deces nu sunt plătite din 1 ianuarie 2021. La momentul de față s-a acumulat suma de 56,8 milioane de lei neplătite pentru această perioadă pentru 3 500 de lucrători medicali.

Declarațiile au fost făcute de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, vineri, 1 octombrie, de la tribuna centrală a Parlamentului, unde a menționat că speculațiile lansate în spațiul public de unii actori politici cu privire la dispunerea verificării și returnării indemnizațiilor acordate lucrărilor medicali sunt complet false.

Afirmațiile ministrei au venit într-un schimb de replici dintre ea și deputatul socialist Vladimir Odnostalco, în timp ce Ala Nemerenco a prezentat proiectul privind majorarea salariilor pentru personalul tehnic din instituțiile medicale.

Vladimir Odnostalco, deputat socialist al BCS, a menționat că fostul Guvern condus de Chicu a venit cu un proiect de majorare a salarilor medicilor cu 70%, reprosându-i ministrei că actualul Guvern vine cu o majorare mai mică, de 54%, a salariilor lucrătorilor medicali. În replică, ministra i-a spus deputatului socialist că „proiectul lor” este bun și l-a întrebat de ce nu a fost votat în lectură finală de fosta majoritate parlamentară din care a făcut parte.

„Majorarea salariilor rămâne o prioritate a Ministerului Sănătății. Inițiativa legislativă care a existat atunci privind majorarea salariilor medicilor a trecut printr-o singură lectură și o singură aprobare (PSRM-ȘOR). Deci nu cred că noi v-am încurcat atunci ca să majorați salariile medicilor și să duceți acel exercițiu la final. Noi am fi fost bucuroși să preluăm deja salarii majorate. La momentul de față va trebui să facem o alegere, așa ca în medicină. Acum, pe val și creșterea incidenței și poverii pe spitale eu cred că trebuie să punem pe primul loc asistența medicală acordată cetățeanului. Ea este mai prioritară. Noi doar am corectat acolo unde erau diferențieri foarte mari de salarii și instituțiile medicale pot să confirme că de fapt pierdeau la greu acest personal auxiliar. Pentru anul viitor o să facem aceste corectări care pe parcursul multor și multor ani au fost purtate din an în an și nimeni nu s-a ocupat de asta”, a menționat ministra Nemerenco.

„O precizare, ceea ce ține de proiectul care spuneți că nu l-am votat în lectură finală. Da, într-adevar el a fost votat doar în prima lectură. Dar hai să spunem adevărul în față. De ce el a fost votat doar în prima lectură? Pentru că cu două zile înainte ca proiectul să fie votat în lectură finală, președinta a dizolvat Parlamentul. Ce a fost a fost”, a declarat Vladimir Odnostalco.

„Trebuia noaptea să vă adunați și să-l votați. E un proiect foarte important. Salarizarea medicilor este un proiect foarte important”, i-a răspuns Ala Nemerenco, ministra Sănătății.

Întrebată de socialist despre plata de 16 mii de lei pentru personalul medical care a trecut prin COVID-19 la locul de muncă, instituită de fostul Guvern condus de Ion Chicu, ministra Nemerenco a menționat că această indemnizație cu a mai fost acordată de la 1 ianuarie 2021, acumulându-se o datorie de 56,8 milioane de lei la acest capitol și a îndemnat să fie chemat fostul ministru al Finanțelor din Guvernul Chicu să spună de ce nu a realizat aceste plăți.

„Întrebarea a doua. Astăzi, în sistemul de sănătate e o situație complicată. Vedeți, vine un noul val, o creșetere mare a infectărilor. Motivarea este absolut necesară pentru fiecare lucrător medical, fără excepție. Situația este alarmantă. Despre ce mai exact este vorba – este vorba despre indemnizația unică de 16 mii de lei pentru personalul medical infectat cu COVID-19 la locul de muncă. Aceasta plată a fost stabilită de către noi anul trecut. Da, probabil nu este o sumă mare de bani, dar totuși e o măsură de compentare. La ziua de astăzi, nu știu la inițiativa cui și cu ce scop, dar se încearcă a propune verificarea legalității acordării acestor indemnizații. Nu credeți dvs. că fiecare ban primit de medici este bine meritat? Acum începe un nou val, nu trebuie să mințiți medicii. Care este părarea dvs personală în legătură cu această potențială inițiativă de verificare sau solicitare de întoarce a indemnizațiilor primite?”, a declarat Vladimir Odnostalco, deputatul socialist al BCS.

„Domnule deputat. Eu aș vrea să vă rog ca atunci când vorbim de COVUD-19 să nu manipulați. Vă aduc la cunoștință următoarea informație. Indemnizația de 16 mii de lei pentru lucrărorii medicali care a fost instituită de fosta guvernare și 100 de mii pentru cazurile de deces nu este plătită din 1 ianuarie 2021. La momentul de față s-a acumulat suma de 56,8 milioane de lei neplătite pentru această perioadă pentru 3 500 de lucrători medicali. Numai în luna iulie – august, până la 6 august când am venit s-a acumulat o sumă de 2,8 milioane de lei pentru alți 147 de lucrători medicali. Vă rog să chemați aici în audiență fostul ministrul al Finanțelor și să-l întrebați, de ce nu a realizat aceste plăți. Aceste plăți se regăsesc acum în rectificarea cu care a venit Budeanschi și a introdus-o aici”, i-a răspuns ministra Nemerenco.

Vineri, 1 octombrie, deputații au aprobat în prima lectură proiectul Guvernului privind majorarea salariilor pentru lucrătorii medicali auxialiari.

Astfel, de la 1 noiembrie, personalul tehnic din instituțiile medicale va beneficia de majorări salariale medii de 57%.