Mesajul Maiei Sandu adresat ucrainenilor: „Moldova este solidară cu miile de oameni curajoși din Herson”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu a venit cu un mesaj de solidaritate față de cetățenii din Ucraina care sărbătoresc eliberarea orașului Herson, anterior anexat ilegal de armata rusă. Totodată, Sandu a anunțat despre facilitarea tranzitului de camioane către și dinspre Ucraina, denumită Calea Solidarității.

The Ukrainian🇺🇦 flag is waving again above #Kherson . #Moldova 🇲🇩 stands in solidarity with the thousands of brave people from Kherson who are celebrating the liberation of the city!

Pe aceeași pagină, într-un mesaj video, Maia Sandu anunță despre facilitarea tranzitului de camioane către și dinspre Ucraina, denumită Calea Solidarității.

In solidarity with #Ukraine, we have joined forces with the EU🇪🇺 to ensure the proper functioning of #SolidarityLanes.



We commit to securing the work of alternative routes for transportation to protect global food security, sustain economies & nourish people. pic.twitter.com/vLR6oLUWK1