Mărturiile tinerei care a născut singură, în baie la Institutul Mamei și Copilului: „M-au ajutat să îmi ucid orice speranță de a mai da naștere unui copil”

O tânără din Aneii Noi a fost nevoită să nască singură în toaleta de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, fiindu-i refuzat sau ignorat ajutorul personalului acestei instituții. În prima perioadă de sarcină nu a avut probleme. Ulterior, însă, tânăra s-a adresat la medici și a aflat că fătul are anomalii de dezvoltare.

„Mi s-a dat o pastilă de Medabon, pe data de 11.12.2017. La întrebarea mea ce fel de pastilă e, nu am primit nici un răspuns. Am citit în instrucție că aceste pastile se administrează până la 62 zile de sarcină, am ridicat din nou întrebarea, la care mi-au zis să tac, că nu e drept. Răscolind prin internet, am văzut ca aceasta pastilă oprește respirația și alimentația copilului. Deci am născut o moartă”, spune tânăra.

A fost internată pe data de 9 decembrie 2017, până pe 15 decembrie 2017. Despre comportamentul personalului de la IMSC spune că a fost unul inuman. „Nu am atâtea cuvinte, fiare e puțin spus. Mi-a scris o doamnă, a spus ca va afla numele și familia medicului, dar la final mi-a zis sa scriu întâi petiție, apoi îmi va da numele”, povestește tânăra.

Fiind internată și în timp ce femeia se zbătea în dureri, asistenta medicală i-a spus că nu e prima și nici ultima. „A venit noaptea la mine și a zis sa nu urlu, că sperii alte fete. Ar fi trebuit sa nasc la Rezneac, dar am născut la 5 dimineața aproape. El nu era acolo, doar o doamnă care era la post în seara aia, nu îi știu numele. Durerile au durat 23 de ore, când ea venise, eu deja eram mult prea epuizată. Am născut din picioare, cu un picior pe masa din baie și cu un picior ridicat. Ca un câine am născut. Acum, durerea psihologică e groaznică, iar ei m-au ajutat să îmi ucid orice speranță de a mai da naștere unui copil”, adaugă tânăra.

Inițial, tânăra a venit cu o postare anonimă pe o rețea de socializare în care povestește cum au avut loc evenimentele la IMSC.

IMSC s-a autosesizat pe acest caz și a fost instituită în regim de urgență o Comisie, care urmează să stabilească exact toate circumstanțele cazului. „Odată cu stabilirea acestora, toate persoanele care se pot face vinovate, care au admis încălcări ale eticii și deontologiei medicale, precum și a regulamentului de activitate a subdiviziunii, vor fi sancționate și se vor lua toate măsurile corespunzătoare în privința acestora”, se spune într-un comunicat emis de instituție.

IMSP Institutul Mamei și Copilului urmează să revină cu informații suplimentare referitoare la concluziile Comisiei pe acest caz și măsurile întreprinse.

De asemenea, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale spune că s-a autosesizat și a inițiat o anchetă internă pe marginea cazului relatat de pacienta internată la Institutul Mamei și Copilului, care acuză faptul că a avortat singură în veceu. Ancheta independentă vizează examinarea asistenței medicale acordate și respectarea eticii și deontologiei medicale a personalului din cadrul instituției vizate.

ZdG va reveni cu detalii pe marginea acestui caz.