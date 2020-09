Marian Lupu declară că cei 19 mii de euro, achitați de către un offshore pentru studiile fiicei sale, îi aparțin. Ce venituri declara pe atunci fostul deputat

Președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, declară că „nicio persoană fizică sau juridică nu a finanțat studiile copiilor” săi și că toate cheltuielile de studii au fost suportate de fapt, de către el și soția sa. Reacția vine după ce anterior, Marian Lupu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor de la rise.md, în legătură cu informațiile despre faptul că o firmă-căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate, printre care se numără și fiica sa.

„E cunoscut faptul, că niciodată nu am investit în afaceri sau în apartamente și case luxoase, vile, mașini scumpe, obiecte de lux etc. Unica investiție serioasă făcută în ultimii 20 de ani este în studiile copiilor. De pe conturile bancare obișnuite de card, nu este posibil de efectuat transferuri internaționale. Asemenea tranzacții pot fi efectuate doar de pe conturi cu o asemenea destinație, de care, pe motive obiective nici nu dispuneam. În aceste condiții, am transmis banii în numerar colegilor mei de la partid de atunci, care desfășurau activități de afaceri și, în această virtute, dispuneau de conturi pentru asemenea transferuri și le-am adresat solicitarea să efectueze tehnic viramentul către Universitatea din Maastricht. Acest transfer a fost unicul, deoarece, ulterior, celelalte plăți pentru studii au fost direct efectuate la fața locului, fiica mea fiind deja studentă. Universitatea din Maastricht este o instituție de învățământ publică, care într-adevăr oferă o calitate înaltă a studiilor. Totodată, această instituție nu este una exclusivistă și în cadrul ei învață foarte mulți studenți din țara noastră”, declarat președintele Curții de Conturi.