Maia Sandu și Volodimir Zelensky au vorbit la telefon despre provocările energetice din regiune și despre racheta rusească căzută lângă Naslavcea

Președinta R. Moldova Maia Sandu a discutat joi seara, 3 noiembrie, la telefon, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelensky, despre provocările energetice și de securitate din regiune, precum și despre racheta rusească care a căzut pe teritoriul țării noastre, fiind doborâtă pe 31 octombrie de sistemul ucrainean de apărare aeriană.

Had a📞call w/🇺🇦President @ZelenskyyUa. Discussed the security developments in the region, including the recent Russian missile attacks on the🇺🇦energy infrastructure that also breached #Moldova’s security.We also talked about the energy challenges we face & ways to overcome them.