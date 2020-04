LIVE/ Informații actualizate despre conavirus în R. Moldova. 200 de persoane sunt în stare gravă

Viorica Dumbrăveanu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, prezintă informațiile actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național.

UPDATE: 2129 cazuri de COVID 19 confirmate în laborator sunt în R. Moldova. 10397 de teste au fost procesate. Cazuri de import avem 128. Cazuri cu transmitere locală – 2001.

Ministra a precizat că 200 de persoane se află în stare gravă. 528 – în stare de gravidate medie. 10 persoane sunt la respirație asistată. Ieri au fost externate 115 persoane. Cifra totală este de 391 persoane. „Este un rezultat foarte bun. Aducem mulțumiri lucrătorilor medicali”, a precizat Dumbrăveanu.

La conferință participă Nicolae Furtună, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, dar și directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Gheorghe Țurcanu.

„Avem 106 pacienți tratați. 30% din total. Toți pacienții sunt în stare bună. Am depășit situațiile mai dificile. A fost o încurajare vizita președintelui”, a precizat acesta. Țurcanu afirmă că tot echipajul medical are suficient echipament, fiind depășită și „starea psihologică”. „Acum avem 7 pacienți. Am colaborat bine cu Spitalul Republican. Am transferat pacienți care erau în stare gravă. Am colaborat bine și cu dl Vasilița de la spitalul Toma Ciorbă”, a menționat Țurcanu. Țurcanu și Dumbrăveanu și-au adus, pe tot parcursul discuției, mulțumiri reciproce.

UPDATE – 09.47: Nicolae Furtună: „Este o sărbătoare pascală pe care o așteptăm cu îngrijorare. Să ne iubim aproapele, dar să stăm acasă. Îndemnul nostru de a sărbători Paștele acasă este și un îndemn la siguranță”.

Șeful ANSP precizează că populația ar trebui să pregătească puține bucate, pentru ca acestea să fie consumate rapid, fiind astfel evitate toxiinfecțiile alimentare. „Hai să revenim la tradițiile vechi și să mâncăm pască. Cel care se protejează și se apără, și Dumnezeu în apără și protejează. O să veniți în spitale cu toxiinfecții, dar o să plecați cu COVID”, a precizat Furtună, îndemnând oamenii să fie atenți la ce mănâncă și la cum păstrează bucatele.

UPDATE – 09.55. Conferința de presă s-a finalizat, cei doi oficiali urând tuturor sărbători fericite.