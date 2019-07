Legătura dintre câinele târât în urma mașinii, diaconul Valuța și primăria din Anenii Noi

Câinele pe care l-a agresat Ghenadie Valuță din Anenii Noi ar face parte dintr-o haită care i-a speriat copilul, dar și ar fi mușcat un alt copil cu aproximativ două săptămâni în urmă. În ambele cazuri Ghenadie Valuță nu a putut confirma cu certitudine că anume acest câine a atacat copiii. Preotul spune că anterior s-ar fi plâns la primărie pe existența câinilor vagabonzi în localitate, dar problema a rămas nesoluționată.



Diaconul declară că „de fapt câinele nu este rău, dar când sunt în haită, toți câinii devin imprevizibili și activi”. Din acest motiv a decis să-i „imobilizeze pe cei mai mășcați”.

Valuță face referire la spaima pe care o produce un câine necunoscut atunci când se apropie de un copil. „Ori să îl muști, ori să îl sperii e echivalent. E ca și cum ți-ar pune pistolul la cap și ți-ar spune că nu vrea să împuște”, zice diaconul.

El a mai spus că acest câine ar fi avut anterior un stăpân, care a mai încercat să îl ducă de acasă iar motivele care l-a făcut să recurgă la acest gest vor fi expuse într-o conferință de presă.

Întrebat dacă a informat primăria din localitate despre problema câinilor vagabonzi, Valuță a spus că anul trecut a contactat de câteva ori primăria și s-a plâns de existența lor. Din spusele lui, între primar și consiliu ar exista neînțelegeri și din acest motiv se alocă bani puțini pentru soluționarea acesteia.

Consiliera din Anenii Noi, Olga Bogovic, admite că în localitate există problema câinilor vagabonzi ca și în alte localități din R. Moldova, iar edilii identifică cu greu soluții. „Discrepanțe din totdeauna au fost, mai ales că consiliul este format din fracțiuni, iar fracțiunile sunt formate din oameni aleși de societate”, zice consiliera. Cu referire la legarea câinelui de mașină de către Ghenadie Valuță, a spus că „În primul rând dumnealui nu are dreptul moral să încalce niște lucruri pământești. Eu sunt foarte indignată de situația în care ne aflăm”, spune Bogovic.

Karl Luganov, președintele asociației „Societatea Umană”, care are ca scop protecția animalelor, spune că diaconul a aplicat tratament crud față de câinele pe care l-a legat de mașină. Din spusele apărătorului animalelor, chiar dacă în localitate și există câini agresivi în haită, oamenii trebuie să cheme serviciul specializat, pentru ca aceștia să fie prinși. La caz, Luganov spune că diaconul putea să se adreseze la serviciul existent în capitală sau la voluntarii de la centrele de plasament a animalelor.

Potrivit datelor Centrului de Sănătate Publică, de la începutul anului în orașul Anenii Noi s-au înregistrat șapte cazuri de persoane agresate de animale. În ultimele două săptămâni a fost înregistrat un caz în care un copil a fost mușcat de câine.