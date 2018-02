Gheorghe Duca nu a plecat de la șefia Academiei de Științe a Moldovei

Gheorghe Duca nu a demisionat din funcția de președinte al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), ci doar încetează a mai fi membru din oficiu al Guvernului. Odată cu intrarea în vigoare la 20 februarie curent a noilor prevederi ale Codului cu privire la știință și renovare, președintele AȘM nu mai este membru din oficiu al Executivului, respectiv, la 21 februarie a fost ultima ședință la care a participat Gheorghe Duca. Reforma în domeniul ştiinţei şi inovării presupune că o parte din funcțiile Academiei vor fi preluate de o nouă structură, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare, iar AȘM se va ocupa doar de activități de știință și cercetare. Aceeași reformă presupune că liceul AȘM și Universitatea AȘM vor deveni direct subordonate Ministerului Educației, științei și Cercetării.

Gheorghe Duca ocupă funcția de președinte al Academiei de Științe a Moldovei timp de 14 ani, acesta fiind la al treilea mandat.

„Astăzi, conform Codului modificat (Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, n.r.), este ultima ședință la care eu particip ca membru al Guvernului. Am activat în cadrul Guvernului R. Moldova pe parcursul a 17 ani și am depus toate eforturile în beneficiul țării noastre, a guvernării, a societății, a oamenilor și, în special, a cercetării și cercetătorilor. Am susținut două domenii sensibile și vulnerabile, ecologia, în calitate de ministru, și știința, în calitate de președinte al Academiei. Nu mi-a fost ușor în calitate de ministru, cu atât mai mult în calitate de președinte al Academiei, dar niciodată nu am renunțat la principiile și idealurile mele indiferent de coloratură politică a guvernării”, a declarat Gheorghe Duca în ședința din 22 februarie a Cabinetului de miniștri.