„Generația fără BAC”: De ce unii elevi le cer deputaților să nu voteze pentru anularea examenelor, iar alții salută decizia

Intenția autorităților de a anula în acest an examenele de Bacalaureat și a elibera diploma cu notele obținute la disciplinele alese calculate din mediile pentru cei trei ani de liceu a împărțit elevii din clasa a XII-a în două tabere. În timp ce unii susțin decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), alții cred că aceasta nu este corectă și le cer deputaților să nu aprobe o hotărâre în acest sens, așa cum a făcut miercuri, 13 mai, Guvernul R. Moldova.

Mai mulți tineri menționează că anume datorită BAC-ului cunoștințele pot fi evaluate în mod corect și poate exista o echitate, pentru că în cadrul orelor profesorii nu sunt mereu obiectivi, dar și pentru că situația depinde de la o instituție la alta.

Viorica Pîntea învață la Liceul Teoretic Republican „Aristotel” și consideră că decizia de a anula examenele este incorectă și aduce mai multe dezavantaje, iar autoritățile puteau lua în calcul alternative, precum: menținerea strictă a normelor de sănătate, dezinfectarea, susținerea examenului nu în centre unice, ci în școlile proprii, cu asistență de la MECC sau susținerea examenului în aer liber. „S-a ales cea mai ușoară soluție. Da, suntem o generație de sacrificiu”, crede ea.

„Sunt o mulțime de dezavantaje, ținând cont de sistemul de învățământ și modalitatea de a nota elevii în diferite licee din diferite localități. Examenul național de capacitate este exact pentru a arătă clar, corect cunoștințele unor elevi care au muncit sau nu pe parcursul celor trei ani. Cred că nu doar eu știu și am fost martoră la notarea incorectă, prin „pile”, mită, plagiat etc. Acest fapt ne demonstrează că notele din acești trei ani nu definesc cunoștințele pentru fiecare elev. În unele școli profesorii sunt mai indulgenți, subiectivi și notează pentru un efort mult mai mic, spre deosebire de alții. În unele licee se învață mai mult, în altele nu prea, însă notele pot coincide. Cineva poate nota o prezentare PowerPoint sau o povestire de temă cu notă maximă, pe când altcineva – cum se face de obicei în licee puternice, elevii cărora acum au mult de suferit – cere într-un test extrem de multă informație știută pentru a-ti oferi o notă cât de cât OK.

În cazul anulării Bacalaureatului, nu văd altă soluție, decât să echivaleze notele cu cele din anii de liceu, însă îmi pare total incorect.

Mă simt prost și descurajată, căci este posibil să nu ajung acolo unde am dorit eu anume din cauza acestei decizii. Locurile bugetare vor fi ocupate de unii elevi din localitățile R. Moldova unde știm cum, de ce, pentru care nivel al efortului sunt notați elevii. Universitățile se vor trezi cu studenți veniți cu note de 10, care pe parcursul anilor de facultate vor scădea destul de tare, iar elevii sârguincioși, cei care au muncit mult mai mult pentru a obține o nota bună, vor fi sacrificați și neglijați. Am destule exemple pentru a susține această părere”, a declarat eleva pentru ZdG.